البطولة العربية للمصارعة - تونس ممثلة ب13 مصارعا ومصارعة

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اعلنت الجامعة التونسية للمصارعة، اليوم الثلاثاء، ان العناصر الوطنية للاصاغر والصغريات (أقل من 17سنة) والاكابر والكبريات (أقل من 23 سنة( سافرت اليوم الثلاثاء الى الاردن للمشاركة في البطولة العربية للمصارعة بوفد يضم 13 مصارعا ومصارعة.



وفي ما يلي قائمة الرياضيين:

---المصارعة الحرة



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-اقل من 17 سنة

-مصطفي البطنيني وزن 51كغ

-مقبل الساحلي وزن 55 كغ

-غيث الفالح وزن 65 كغ





- اقل من 23 سنة

-خليل البركوتي وزن 57كغ

---مصارعة رومانية اقل من 23 سنة

-أسامة نصر وزن 67كغ

-بلحسن عزعوزي وزن 77كغ





---مصارعة نسائية اقل من 17 سنة

-ملاك الصمودي وزن 43كغ

-إسلام هملي وزن 46كغ

-آية بنبوبكر وزن 49كغ

-مريم دوقاري وزن 65كغ





---مصارعة نسائية اقل من 23 سنة

-نورهان هذلي وزن 53كغ

-شيماء الداخي وزن 55كغ

-شهد الجلجلي وزن 57كغ.