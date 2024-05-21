نابل: 792 حاجا وحاجة يؤدون مناسك الحج لهذا الموسم وغدا الأربعاء انطلاق اولى الرحلات الى المدينة المنورة

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تنطلق بداية من يوم غد الأربعاء، أولى رحلات حجيج ولاية نابل الذين يبلغ عددهم خلال هذه السنة 792 حاجا وحاجة مرسمين في قائمات الحج النهائية وموزعين على 16 معتمدية، وفق ما ذكره المدير الجهوي للشؤون الدينية برهان السويسي في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء



وأضاف المصدر ذاته، اليوم الثلاثاء، ان الرحلة الأولى المبرمجة ليوم غد الاربعاء، ستكون في اتجاه المدينة المنورة، وتكون العودة يوم 21 جوان القادم لتعقبها 4 رحلات أخرى في اتجاه جدة، وذلك أيام 30 و31 ماي و1 و7 جوان القادم ليكون رجوع آخر رحلة يوم 8 جويلية القادم

وأشار إلى انه تم تنظيم 450 نشاطا توعويا لفائدة الحجيج بالجهة، تمحورت حول التوعية الدينية لمناسك الحج وحصص تتعلق بالجانب التنظيمي والصحي بمشاركة أطباء ومرافقين تابعين لشركة الخدمات والإقامات، لافتا إلى أن البعثة الدينية التي سترافق حجيج ولاية نابل تضم 8 أعضاء من بينهم وعاظ دينين لهم خبرة في التأطير الديني وأئمة خطباء



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تجدر الإشارة الى انه تم خلال شهر فيفري المنقضي إحداث شباك موحد بمقر ولاية نابل مخصص لإتمام إجراءات سفر الحجيج يضم كافة المتدخلين لتأمين موسم الحج لسنة 1445 هجري / 2024 ميلادي