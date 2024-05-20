سوسة: 698 حاجا وحاجة يغادرون نحو البقاع المقدسة على متن 3 رحلات جوية بداية من 26 ماي الجاري

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أفاد المدير الجهوي للشؤون الدينية بسوسة، محمد الناجي بن عمار، بأن 698 حاجا وحاجا من ولاية سوسة سيغادرون نحو البقاع المقدسة على متن 3 رحلات جوية للخطوط التونسية من مطار المنستير-الحبيب بورقيبة الدولي.



وكشف بن عمار، في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء، اليوم الاثنين، أن الرحلة الأولى ستكون في اتجاه المدينة المنورة يوم 26 ماي 2024 وتضم 252 حاجا وحاجة سيعودون الى ارض اوطن يوم 26 جوان القادم، بينما سيكون موعد الرحلة الثانية التي ستضم كذلك 252 حاجا وحاجة يوم 29 ماي الجاري في اتجاه مطار جدّة لتكون العودة منه يوم 27 جوان القادم، أما الرحلة الثالثة التي ستضم 194 جاجا وحاجة فستكون يوم 2 جوان القادم في اتجاه مطار جدة لتكون العودة منه يوم 2 جويلية القادم.

وأوضح أنّ حجيج ولاية سوسة استفادوا من كافة الخدمات التي تم توفيرها، ومنها بالخصوص، خدمات إتمام إجراءات السفر الى البقاع المقدسة، حيث وفرت ولاية سوسة خلال الفترة السابقة شبّاكا موحّدا لإتمام إجراءات السفر نحو البقاع المقدسة، وذلك بعد خضوع الحجيج للفحوصات الطبية المستوجبة وتلقيهم التلاقيح الضرورية، مؤكدا أن استعدادات الجهة لموسم الحج تمت في ظروف طيبة وعلى أحسن وجه.



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وأضاف ان خدمات الشباك الموحد لخدمات الحج شملت الإجراءات التي وفرتها بالخصوص شركة الخطوط الجوية التونسية، وشركة الخدمات والاقامات، وخدمات البريد التونسي، وخدمات تبديل العملة.

كما استفاد حجيج ولاية سوسة، وفق نفس المصدر، من عديد الدروس الدينية النظرية والتطبيقية التي أمّنها الوعاظ والأئمة، الى جانب دروس التوعية لشركات الخدمات والاقامات، وحصص التثقيف الصحي التي انتظمت بتاطير من مصالح الإدارة الجهوية للصحة، وقد توّجت هذه الأنشطة بلقاء جهوي يوم 15 ماي الجاري بفضاء الجامع الكبير بسوسة شهد بالخصوص تنظيم عملية حج بيضاء بهدف التدريب العملي على أداء مناسك الحج، وذلك بإشراف الوعاظ والمؤطرين من شركة الخدمات الوطنية والاقامات.