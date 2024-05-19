البطولة العربية للرماية ببني خلاد: ميداليتان فضيتان جديدتان لتونس

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عززت تونس رصيدها بميداليتين فضيتين جديدتين في ختام منافسات المسدس من منصة 10 ضمن منافسات البطولة العربية للرماية التي تحتضنها القاعة الفديرالية للرماية ببني خلاد الى غاية 20 ماي الجاري لترتفع بذلك الحصيلة الجملية الى أربع ميداليات فضية.



وجاءت الميداليتان الفضيتان الجديدتان بواسطة الثنائي ألفة الشارني وعلاء العثماني في مسابقة الزوجي المختلط وإسراء حمزة في مسابقة مسدس لصنف الوسطيات.





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وكانت العناصر الوطنية احرزت في منافسات اليوم الأول من البطولة ميداليتان فضيتان بفضل الرامية دعاء شلغوم بعد انهائها كافة الجولات في الصدارة بالتساوي مع المصرية هالة الجوهري برصيد 216,8 نقطة لكل منهما مما حتم اللجوء إلى الجولة الفاصلة التي حسمتها اللاعبة المصرية لفائدتها بفارق نقطة 235,8 مقابل 234,8 والمنتخب التونسي للسيدات المتكون من دعاء شلغوم وألفة الشارني ونورة النصري.

وتجدر الاشارة الى ان البطولة العربية للرماية تدور بمشاركة 128 رياضيا يمثلون 9 بلدان هي تونس والكويت والسعودية وقطر والعراق ومصر والامارات وموريتانيا والجزائر.