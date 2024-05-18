وزارة التشغيل تنظم الملتقى الوطني الأول للتكوين المهني يومي 21 و22 ماي الجاري

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تنظّم وزارة التشغيل والتكوين المهني، الملتقى الوطني الأول للتكوين المهني، تحت شعار "بالتكوين ديما ناجحين"، يومي 21 و22 ماي الجاري، بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بتونس العاصمة، وذلك في إطار التعاون التونسي السويسري وبدعم من برنامج "تكوين" المنفذ من قبل منظمة "سويس كونتاكت".



ويهدف هذا الملتقى، حسب بلاغ إعلامي صادر عن الوزارة، أمس الجمعة، إلى مزيد التعريف بمنظومة التكوين المهني كمسلك للنجاح وعنصر أساسي لتنمية الموارد البشرية في تونس وبالمستويات التكوينية المتوفرة وآفاقها التشغيلية وطنيا ودوليا وفي مجال التنمية الاقتصادية وإلى التوعية بأهمية التكوين في المجالات المتعلقة بالتحول البيئي والرقمي والذكاء الاصطناعي فضلا عن تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعات الاقتصادية والهياكل العمومية والخاصة في التكوين المهني.

ويستهدف الملتقى الفاعلين الرئيسيين في نظام التكوين المهني في تونس بما في ذلك الراغبين في التكوين المهني، والمهنيين وقطاعات الإنتاج، والمؤسسات التكوينية العمومية والخاصة، وخريجي المنظومة الوطنية للتكوين المهني من الباحثين عن شغل ومن الراغبين في المبادرة الخاصة، فضلا عن خبراء ومختصين في القطاع والأولياء، وعموم المواطنين والمتدخلين من المجتمع المدني المهتمين بالتشغيل والإدماج الاقتصادي، والشركاء التقنيين والماليين للوزارة المهتمين بالتكوين المهني وبتحسين التشغيلية والادماج الاقتصادي.



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ويتضمّن برنامج الملتقى ورشات حوارية وتفاعلية تجمع بين خبراء وممثلين عن الوزارات والهياكل العمومية ورؤساء شركات والشباب، لمناقشة التحديات الاستراتيجية للتكوين المهني في تونس، و"تطور سوق الشغل والحاجيات من المهن والمهارات في المجالات المرتبطة بالانتقال البيئي والطاقي"، و"الشراكة بين القطاعين العام والخاص أساسا في إعداد البرامج التكوينية"، بالإضافة إلى "دعم المبادرة الخاصة والتحول الرقمي في التكوين المهني".

ويخصص "فضاء الخبراء"، وهو فضاء حواري يجمع بين خبراء والمختصين في التكوين المهني والشركاء الاقتصاديين ضمن فعاليات الملتقى، لعقد لقاءات حول مواضيع مستجدة مثل "الهجرة الدائرية والشراكة من أجل التنقل" و "التوجيه المهني ".

وسيكون فضاء "معرض المهن"، منصة لحوالي خمسين متكونا لتمثيل أكثر من 20 مهنة واختصاصا رائدًا بهدف تثمين مخرجات منظومة التكوين المهني في تونس، وذلك من خلال عرض مهاراتهم التقنية والشخصية لأصحاب المؤسسات الاقتصادية ومشاركة تجاربهم في التكوين المهني مع الزائرين بما في ذلك الشباب المهتمين.

كما يتيح "فضاء الورشات" الذي ينشطه خبراء في التوجيه، الحصول على مزيد من المعلومات حول فرص التكوين المهني وواقع سوق الشغل وتحسين مهاراتهم الشخصية من أجل التشغيل. وسيتولى الشركاء التقنيون والماليون للوزارة تقديم مشاريع التعاون الدولي المنجزة في إطار دعم التكوين المهني.

ويعطي "فضاء العرض" متعدد المتدخلين، الفرصة للمؤسسات الاقتصادية الشريكة للوزارة، لاستقبال الشباب الباحثين عن شغل وتقديم فرص العمل المتوفرة لديها والتعريف بأنشطتها،كما يوفر المجال للهياكل التكوينية العمومية والخاصة تقديم جميع المعلومات الضرورية حول عروض التكوين والاختصاصات المتوفرة.