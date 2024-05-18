جولة في بعض المواقع الاخبارية الالكترونية

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تداولت صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية، عددا من المستجدات الوطنية والعالمية على غرار تسليط الضوء على تتويج الفيلم التونسي 'بنات ألفة' للمخرجة التونسية، كوثر بن هنية، بثلاث جوائز ضمن الدورة الثامنة لجوائز النقاد للأفلام العربية التي ينظمها المركز العربي للسينما، على هامش الدورة 77 لمهرجان كان السينمائي (14-25 ماي 2024) ونشر تصريح للمتحدث باسم الادارة العامة للحرس الوطني حول العودة الطوعية للافارقة جنوب الصحراء الى جانب رصد عدد من الاخبار حول العالم.



جولة في صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ليوم الاثنين 20 ماي





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أورد موقع، وكالة تونس افريقيا للانباء، أن الفيلم التونسي 'بنات ألفة' للمخرجة، كوثر بن هنية، حصد ثلاث جوائز ضمن الدورة الثامنة لجوائز النقاد للأفلام العربية التي ينظمها المركز العربي للسينما، على هامش الدورة 77 لمهرجان كان السينمائي (14-25 ماي 2024).

وتمثلت هذه الجوائز، وفق ذات الموقع، في جائزة أحسن إخراج وجائزة أحسن مونتاج وجائزة أحسن فيلم وثائقي. كما تحصل الموسيقار التونسي، أمين بوحافة، على جائزة أحسن موسيقى عن الفيلم السعودي "هجان" لأبو بكر شوقي.

وتجدر الإشارة الى ان العرض الرسمي لـفيلم "Camp DE THIAROYE" ضمن قسم "كلاسيكيات كان 2024" سيكون الليلة على الساعة التاسعة الا ربع بقاعة بونويل. وهذا الفيلم من إخراج عصمان سمبان وثينو فاتي سو، ومن إنتاج SNPC- السنغال،و SATPEC-تونس، وENAPROC-الجزائر، سنة 1988، وفق ما ورد بالموقع.



ونشر موقع، اذاعة اي اف ام، تصريحا للمتحدث باسم الادارة العامة للحرس الوطني، العميد، حسام الدين الجبابلي، أكد فيه أنه "منذ بداية السنة إلى غاية شهر ماي الجاري تم تسجيل 2500 عودة طوعية لأفارقة جنوب الصحراء".

وأوضح، حسام الدين الجبابلي، وفق ذات الموقع، أن "هناك بعض البلدان عبرت عن رغبتها في إعادة منظوريها" مشيرا إلى أن "العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين تكون بالتنسيق مع الهلال الأحمر والإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب".

وبين أن "وحدات الحرس الوطني رصدت 35 شبكة تتكون من عديد الاشخاص المورطين في الاتجار بالبشر، والكشف عن 25 مصنع عشوائي يقوم بصناعة قوارب الموت"، حسب ما جاء بالموقع.



من جانبه، نقل موقع، الاذاعة الوطنية، عن مدير عام السدود والاشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة، فايز مسلم، قوله ان "نسبة امتلاء السدود بلغت بتاريخ، اليوم الإثنين، 34،2 بالمائة".

وأضاف، المتحدث، أن "المخزون الجملي للمياه في السدود بكامل الجمهورية بلغ 790 مليون متر مكعب، وبلغت نسبة امتلاء سدود الشمال 41،1 بالمائة" مشيرا أن "الإيرادات سجلت ارتفاعا مقارنة بـ2023، وتعمل تونس حاليا على تشييد 4 سدود من بينها سد نبر بطاقة استيعاب 200 مليون متر مكعب".

يذكر أنه تم الأسبوع الماضي تعلية، سد بوهرتمة، بولاية جندوبة والترفيع في طاقة استيعابه من 112 مليون متر مكعب إلى 145 مليون متر مكعب بتكلفة قدرها 91 مليون دينار، وفق ما ورد بالموقع.



وبخصوص مستجدات الحرب في فلسطين، أفاد موقع، العربي الجديد، أن "الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تتواصل لليوم الـ227 على التوالي، وسط قصف عنيف يخلف مئات الشهداء والجرحى يومياً، فيما كثف جيش الاحتلال، أمس الأحد، قصفه العنيف على مخيمي جباليا شمالي القطاع والنصيرات وسطه.

وبين الموقع، أن "الوضع يزداد سوءاً في قطاع غزة جراء استمرار الاحتلال في قصف وتدمير كل ما بقي من مقومات الحياة من مبانٍ ومدارس ومراكز صحية" مشيرا الى أنه "ومنذ السادس من، ماي الجاري، تاريخ توجيه جيش الاحتلال إنذارات إلى سكان شرق رفح لمغادرتها قبل بدء عملياته فيها في اليوم التالي، نزح نصف سكان غزة تقريبا".



وفي موضوع آخر، أورد موقع، سكاي نيوز عربية، أن "حادثة مصرع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، جراء تحطم المروحية أثناء تحليقها عبر منطقة جبلية يحيط بها ضباب كثيف، عصفت بالعملة المحلية، حيث هوت، أمس الاحد، بنسبة فاقت الـ 8 بالمائة".

وذكر الموقع، أن "المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني والوفد المرافق له قد تعرضت، أمس، لحادث أثناء عودتها من منطقة 'خودافرين' إلى 'تبريز' وسط ظروف جوية سيئة.

وكانت الظروف الجوية القاسية جعلت من الصعب تحديد المكان الذي وقع فيه الحادث، وبالتالي فإن عمل فرق الإنقاذ للوصول إلى المنطقة ترافق مع العديد من الصعوبات، حسب ما ورد بالموقع.

