البطولة العربية للرماية ببني خلاد: اليوم الاول - ميداليتان فضيتان لدعاء شلغوم ومنتخب السيدات

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أحرزت تونس ميداليتين فضيتين خلال منافسات اليوم الأول من البطولة العربية للرماية التي تحتضنها القاعة الفديرالية للرماية ببني خلاد من 15 الى 20 ماي الجاري بمشاركة 128 رياضيا يمثلون 8 بلدان هي تونس والكويت والسعودية وقطر والعراق ومصر وموريتا والجزائر.

وجاءت الميدالية الفضية الاولى في مسابقة الفردي مسدس 10 امتار سيدات بواسطة الرامية دعاء شلغوم بعد انهائها كافة الجولات في الصدارة بالتساوي مع المصرية هالة الجوهري برصيد 216,8 نقطة لكل منهما مما حتم اللجوء إلى الجولة الفاصلة التي حسمتها اللاعبة المصرية لفائدتها بفارق نقطة 235,8 مقابل 234,8

اما الفضية الثانية فكانت من نصيب المنتخب التونسي المتكون من المنتخب المتكون من دعاء شلغوم وألفة الشارني ونورة النصري.

في المقابل اكتفت التونسية الفة الشارني التي تستعد للمشاركة في الالعاب الاولمبية باريس 2024، بالمركز الرابع.



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وفي مسابقة للرجال، حل المنتخب التونسي بالمركز الرابع فيما عاد اللقب الى المنتخب المصري الذي توج بالميدالية الذهبية أمام كل من السعودية والعراق.





وفي ما يلي نتائج اليوم الأول:

المسدس 10 م سيدات:

1 هالة الجوهري مصر 235,8

2 دعاء شلغوم تونس 234,8

3 غزلان حسن الكويت 215

4 ألفة الشارني تونس

8 نورة النصري تونس

ترتيب الفرق:

1 مصر

2 تونس

3 العراق



مسدس 10 م رجال:

1 حمد النمشان الكويت 234,9

2 حافظ ابراهيم مصر 232,9

3 علي الموسوي العراق 212,9.

ترتيب الفرق:

1 مصر

2 السعودية

3 العراق

4 تونس