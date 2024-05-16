كرة القدم : الفيفا يقترح فرض عقوبات إلزامية ضد العنصرية تشمل خسارة مباريات

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قال الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الخميس في بانكوك إن الـ"فيفا" سيقدم مقترحا لجمعيته العامة

(الكونغرس) لتطبيق عقوبات إلزامية بما فيها خسارة مباريات في حوادث الانتهاكات العنصرية في جميع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادا وطنيا.

وبعث ماتياس غرافستروم الذي تولى منصب الأمين العام للفيفا رسميا هذا الأسبوع برسالة إلى جميع الاتحادات الأعضاء يوضح فيها الاقتراح الذي يتضمن القواعد والعقوبات والإجراءات في أرض الملعب والتهم الجنائية المحتملة.

وقال غرافستروم قبل تقديم الاقتراح أمام الجمعية العامة للفيفا في بانكوك غدا الجمعة "سنجعل العنصرية جريمة محددة مع إدراجها بشكل إلزامي في القوانين الانضباطية لجميع الاتحادات الأعضاء في الفيفا البالغ عددها 211 عضوا مع التفرقة بين العنصرية والحوادث الأخرى ومنح الأفعال العنصرية عقوبات محددة وشديدة بما في ذلك خسارة المباريات".



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وأضاف "سنوقف المباريات ونعلقها ونلغيها في حالات العنصرية وسنقدم إشارات قياسية عالمية للاعبين حتى يمكنهم توصيل الحوادث العنصرية للحكام للإشارة إلى تنفيذ الإجراء المكون من ثلاث خطوات".

وتتضمن هذه الإشارات قيام اللاعبين برفع أيديهم وعقد معصميهم حتى يتم إبلاغ الحكم بوقوع حادثة عنصرية.

والإجراء المكون من ثلاث خطوات الذي اعتمده الفيفا يتضمن أن يطلب الحكم إعلانا عاما للدعوة إلى وقف مثل هذا السلوك وتعليق المباراة حتى يتوقف السلوك وفي بعض السيناريوهات إلغاء المباراة تماما.

وأضاف الأمين العام للفيفا "سنضغط من أجل الاعتراف بالعنصرية كجريمة جنائية في كل دولة في العالم وحيثما تكون جريمة بالفعل سندفع إلى الملاحقة القضائية بالشدة التي تستحقها".

وسينظر الفيفا أيضا في تطوير وتعزيز المبادرات التعليمية مع المدارس والحكومات أثناء إنشاء لجنة لمكافحة العنصرية تتكون من لاعبين سابقين.