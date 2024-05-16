رئيس الجمهورية ووزيرة المالية يتباحثان ملف التمويلات الأجنبية للجمعيات

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اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الأربعاء بقصر قرطاج، بوزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.



وتناول هذا اللقاء جملة من المحاور من أهمّها التوازنات المالية العامة في البلاد ووضع عدد من البنوك العمومية، إلى جانب مشروع تنقيح قانون عدد 48 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وملف التمويلات الأجنبية لعدد من الجمعيات.





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