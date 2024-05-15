وزير الخارجية يلتقي ثلة من أفراد الجالية التونسية بالبحرين

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التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، اليوم الأربعاء بمناسبة ترؤسه الوفد التونسي في اجتماعات مؤتمر القمة العربية التي تحتضنها العاصمة البحرينية المنامة، ثلة من أفراد الجالية التونسية المقيمة بمملكة البحرين.



وأفاد بلاغ للخارجية بأن الوزير عرض خطة عمل الوزارة والجهود المتواصلة التي تبذلها لتدعيم كل جوانب الإحاطة بالتونسيين بالخارج والذود عن حقوقهم وتطوير مستوى الخدمات القنصلية المسداة لهم.





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وشدد على أن أبناء تونس بالخارج جزء لا يتجزأ من الوطن، مؤكدا على أهمية إسهامهم في إعلاء مكانة تونس في الخارج.



واستمع الوزير إلى عدد من أفراد الجالية حول بعض الصعوبات التي تعترضهم وأفكارهم ومقترحاتهم بخصوص العمل القنصلي والخدمات الإدارية في تونس ومساهمتهم في جهود التنمية فيها، ولاسيما خلق فرص الاستثمار.

