Babnet

وزير الخارجية يلتقي ثلة من أفراد الجالية التونسية بالبحرين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66452b290e7828.92671733_lnihekojmgfpq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 15 Mai 2024 - 22:36 قراءة: 0 د, 34 ث
      
التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، اليوم الأربعاء بمناسبة ترؤسه الوفد التونسي في اجتماعات مؤتمر القمة العربية التي تحتضنها العاصمة البحرينية المنامة، ثلة من أفراد الجالية التونسية المقيمة بمملكة البحرين.

وأفاد بلاغ للخارجية بأن الوزير عرض خطة عمل الوزارة والجهود المتواصلة التي تبذلها لتدعيم كل جوانب الإحاطة بالتونسيين بالخارج والذود عن حقوقهم وتطوير مستوى الخدمات القنصلية المسداة لهم.

...

وشدد على أن أبناء تونس بالخارج جزء لا يتجزأ من الوطن، مؤكدا على أهمية إسهامهم في إعلاء مكانة تونس في الخارج.

واستمع الوزير إلى عدد من أفراد الجالية حول بعض الصعوبات التي تعترضهم وأفكارهم ومقترحاتهم بخصوص العمل القنصلي والخدمات الإدارية في تونس ومساهمتهم في جهود التنمية فيها، ولاسيما خلق فرص الاستثمار.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 287674


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 23:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*