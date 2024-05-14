وزير الخارجية يلتقي نظراءه في الأردن و اليمن و سوريا ويبحث معهم العلاقات الثانئية و مشاريع قرارات القمة العربية

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التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار، اليوم الثلاثاء في البحرين، نظراءه في الأردن واليمن وسوريا وبحث معهم العلاقات الثنئاية و قرارات القمة العربية والوضع في الأراضي الفلسطينية، وذلك بمناسبة مشاركته في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الثالثة والثلاثين المنعقد بالمنامة.



والتقى وزير الشؤون الخارجية نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، و"بحث معه العلاقات الثنائية المتميزة القائمة بين البلدين في مختلف المجالات"، حيث أكد الوزيران على أهمية عقد اللجنة المشتركة في أقرب الآجال.





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وجرى خلال اللقاء التباحث حول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها "حرب الإبادة التي يشنها الكيان المحتل ضد الشعب الفلسطيني"، بالإضافة إلى مشاريع القرارات التي ستعرض على القمة العربية التي ستعقد بعد غد الخميس في العاصمة البحرينية المنامة.

ومثّلت علاقات التعاون الثنائي القائمة بين تونس واليمن الشقيق في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها ومشاريع قرارات القمة العربية المرتقبة والوضع في اليمن، محور لقاء جمع نبيل عمار بوزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، شائع محسن الزنداني.

وتم خلال ذلك اللقاء أيضا التباحث حول حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان المحتل ضد الشعب الفلسطيني.



من جهة أخرى، دعا وزير الخارجية نبيل عمار ووزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل مقداد، إلى " تكثيف تبادل زيارات كبار المسؤولين بين البلدين".

كما تناول اللقاء علاقات التعاون المتميزة القائمة بين تونس وسوريا في مختلف المجالات.

وتطرق الجانبان لحرب الإبادة التي يشنها الكيان المحتل ضد الفلسطينيين، بالإضافة إلى أهم مشاريع القرارات التي ستعرض على القمة.





