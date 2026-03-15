Babnet   Latest update 23:10 Tunis

السيناتور كريس مورفي: ترامب فقد السيطرة على مسار الحرب مع إيران

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b7251f001c50.20532263_mijopelqhgfnk.jpg>
Publié le Dimanche 15 Mars 2026 - 22:27
      
صرّح عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي كريس مورفي، في تدوينة مطوّلة نشرها عبر حساباته الرسمية على منصة X، بأن الرئيس دونالد ترامب “فقد السيطرة” على المسار العسكري للحرب الجارية مع إيران، وذلك عقب مشاركته في إحاطات سرية مغلقة قدّمتها الإدارة الأمريكية لأعضاء الكونغرس حول تطورات النزاع.

وأكد مورفي أن الإدارة “أخطأت تمامًا في تقدير” قدرة إيران على الردّ، معتبرًا أن التصعيد أدى إلى اشتعال المنطقة وفتح سلسلة من الأزمات المتداخلة.


وأشار إلى أن من أبرز هذه الأزمات إغلاق مضيق هرمز، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط ويهدد بحدوث ركود اقتصادي عالمي، في ظل غياب خطة واضحة لدى الإدارة الأمريكية لإعادة فتح الممر البحري الحيوي.


كما لفت إلى أن القدرات الإيرانية في مجال الطائرات المسيّرة تمثل تحديًا كبيرًا، إذ يمكن لطهران مواصلة استهداف منشآت الطاقة في المنطقة لفترات طويلة، في وقت تواجه فيه دول الخليج نقصًا في أنظمة الاعتراض اللازمة للتصدي للصواريخ والمسيّرات.

وحذّر السيناتور الأمريكي من توسّع رقعة الحرب إقليميًا، مع تصاعد الهجمات التي تنفذها مجموعات حليفة لإيران في لبنان والعراق، وما قد يترتب على ذلك من تهديدات بعمليات عسكرية برية واسعة، إضافة إلى احتمال اتساع التوتر في مناطق أخرى مثل البحر الأحمر وسوريا.

وأكد مورفي أن الإدارة الأمريكية تفتقر إلى “استراتيجية خروج” واضحة من النزاع، محذرًا من أن أي تصعيد إضافي، مثل اجتياح بري، قد يؤدي إلى خسائر بشرية كبيرة وتفاقم حالة عدم الاستقرار.

وختم السيناتور الديمقراطي تدوينته بالتأكيد على أن التطورات الحالية كانت متوقعة، معتبرًا أن الخيار الأفضل يتمثل في إنهاء الحرب وتقليص الخسائر لتفادي “كارثة أكبر” على المستويين الإقليمي والدولي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325528

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 15 مارس 2026 | 25 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:55
18:29
15:51
12:35
06:30
05:04
الرطــوبة:
% 87
Babnet
Babnet14°
9° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
14°-8
16°-5
17°-11
20°-9
15°-9
  • Avoirs en devises 25400,6
  • (13/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,39473 DT
  • (13/03)
  • 1 $ = 2,93656 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/03)     1114,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/03)   27944 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:10 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>