السيناتور كريس مورفي: ترامب فقد السيطرة على مسار الحرب مع إيران

It’s crystal clear now that Trump has lost control of this war. He badly misjudged Iran’s ability to retaliate. The region is on fire.



1/ I’m going to explain to you in this🧵what I’ve learned - in part from closed door briefings - about the four biggest current crises. — Chris Murphy 🟧 (@ChrisMurphyCT) March 14, 2026

صرّح عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، في تدوينة مطوّلة نشرها عبر حساباته الرسمية على منصة، بأن الرئيس“فقد السيطرة” على المسار العسكري للحرب الجارية مع إيران، وذلك عقب مشاركته في إحاطات سرية مغلقة قدّمتها الإدارة الأمريكية لأعضاء الكونغرس حول تطورات النزاع.وأكد مورفي أن الإدارة “أخطأت تمامًا في تقدير” قدرة إيران على الردّ، معتبرًا أن التصعيد أدى إلى اشتعال المنطقة وفتح سلسلة من الأزمات المتداخلة.وأشار إلى أن من أبرز هذه الأزمات إغلاق مضيق هرمز، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط ويهدد بحدوث ركود اقتصادي عالمي، في ظل غياب خطة واضحة لدى الإدارة الأمريكية لإعادة فتح الممر البحري الحيوي.كما لفت إلى أن القدرات الإيرانية في مجال الطائرات المسيّرة تمثل تحديًا كبيرًا، إذ يمكن لطهران مواصلة استهداف منشآت الطاقة في المنطقة لفترات طويلة، في وقت تواجه فيه دول الخليج نقصًا في أنظمة الاعتراض اللازمة للتصدي للصواريخ والمسيّرات.وحذّر السيناتور الأمريكي من توسّع رقعة الحرب إقليميًا، مع تصاعد الهجمات التي تنفذها مجموعات حليفة لإيران في لبنان والعراق، وما قد يترتب على ذلك من تهديدات بعمليات عسكرية برية واسعة، إضافة إلى احتمال اتساع التوتر في مناطق أخرى مثل البحر الأحمر وسوريا.وأكد مورفي أن الإدارة الأمريكية تفتقر إلى “استراتيجية خروج” واضحة من النزاع، محذرًا من أن أي تصعيد إضافي، مثل اجتياح بري، قد يؤدي إلى خسائر بشرية كبيرة وتفاقم حالة عدم الاستقرار.وختم السيناتور الديمقراطي تدوينته بالتأكيد على أن التطورات الحالية كانت متوقعة، معتبرًا أن الخيار الأفضل يتمثل في إنهاء الحرب وتقليص الخسائر لتفادي “كارثة أكبر” على المستويين الإقليمي والدولي.