إدراج جامعة قابس للسنة الثانية على التوالي ضمن تصنيف " تايمز " للجامعات الشابة في العالم

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أُدرجت جامعة قابس، للسنة الثانية على التوالي، ضمن تصنيف "تايمز" الخاص بالجامعات الشابة في العالم، وفق ما أعلنت عنه جامعة قابس اليوم الثلاثاء.



وقد جاءت جامعة قابس في التصنيف الخاص بسنة 2024 في رتبة بين 500 و 600 من بين 1172 جامعة أنشأت منذ سنة 1974 في ـ108 دول في العالم.

ويعتمد هذا التصنيف على 19 مؤشرا لقياس أداء الجامعات في خمسة مجالات وهي التدريس، وبيئة البحث، وجودة البحث والصناعة، والتوقعات الدولية.



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يشار الى أن جامعة قابس حققت في السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا على مستويات عديدة، يظهر بالخصوص من خلال تطور عدد مخابر البحث بمؤسسات التعليم العالي الراجعة بالنظر اليها من 04 مخابر في سنة 2017 الى 18 مخبرا حاليا، بالإضافة إلى إبرامها لأكثر من 60 اتفاقية تعاون مع جامعات عربية وأجنبية.