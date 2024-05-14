كاس تونس موسم 2023-2024: لقاء نادي محيط قرقنة ومستقبل المرسى في ملعب الطيب المهيري

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في ما يلي البرنامج المنقح لمباريات الدور ثمن النهائي لكاس تونس لكرة القدم للموسم الرياضي 2023-2024 التي ستدور ايام الجمعة 17 والسبت 18 والاحد 19 ماي الجاري انطلاقا من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بعد قرار اقامة لقاء نادي محيط قرقنة ومستقبل المرسى بملعب الطيب المهيري بصفاقس بعد كان مبرمجا في ملعب 2 مارس:



الجمعة 17 ماي 2024

ملعب قفصة



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قوافل قفصة - الملعب التونسي

ملعب قربة الاصطناعي

النادي القربي - النادي الافريقي

ملعب الطيب المهيري

محيط قرقنة - مستقبل المرسى



السبت 18 ماي 2024

ملعب حي الحبيب بصفاقس

النادي الاهلي الصفاقسي - النجم الساحلي



الاحد 19 ماي 2024

ملعب بن جنات بالمنستير

الاتحاد المنستيري - مستقبل قابس

ملعب ساقية الداير الاصطناعي

تقدم ساقية الدائر - النادي البنزرتي

ملعب بن عروس

سبورتينغ بن عروس - شبيبة العمران

ملعب يحدد لاحقا

الاولمبي الباجي - امل جربة