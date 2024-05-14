بنزرت: هدم وإزالة عدد من المشارب والأكشاك الفوضوية بمنطقتي سيدي علي المكي وشاطئ الميناء بغار الملح

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نفّذت المصالح الرقابية المشتركة بولاية بنزرت، اليوم الثلاثاء، 7 قرارات هدم وإزالة لعدد من المشارب والاكشاك الفوضوية التي أقامها أصحابها دون وجه حق قانوني بمنطقتي سيدي علي المكي وشاطئ الميناء بمعتمدية غار الملح.





وبيّن مصدر جهوي مسؤول، لصحفي "وات"، أن العملية تندرج في إطار الحملة الجهوية للحدّ من مظاهر التعدي على القانون والملكين العمومي والخاص، وتولت في إطارها مصالح الولاية ومعتمدية وبلدية غار الملح ومصالح وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ببنزرت والحرس البحري والحرس الوطني بحضور عدل تنفيذ، الهدم والإزالة الكلية لـ5 مشارب مقامة بالمكانين، وكشك ومصطبة اسمنتية، مع التحرير على أصحابها بعدم العود.



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وأضاف أنّ المصالح الأمنية تدخّلت، عقب استشارة النيابة العمومية، من أجل إيقاف أحد الأشخاص الذي حاول منع تنفيذ أحد قرارات الهدم والازالة لمشرب عشوائي وتخريب الآلة الجارفة.

ودعا مكوّنات المجتمع المدني والإعلام إلى معاضدة المجهود الرسمي الجهوي والمحلي من أجل إيقاف نزيف الاعتداء على الملكين العمومي والخاص عبر التحسيس والتوعية، لا سيما وأن مثل هذه الحملات الرقابية المشددة متواصلة بكامل الجهة.

يذكر ان مصالح بلدية غار الملح قد أعلنت مؤخرا انها لن تعتمد الية كراء الماوي بالنسبة للقادمين للاستجمام بمختلف شواطئ المنطقة وان كل عملية استخلاص على أي مواطن تعتبر تعديا على حقوقه وتستوجب العقاب الجزائي.