المنستير: عروض فنية متنوعة في الدورة الثالثة لمهرجان المدينة بجمال

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عروض فنية متنوعة تؤثث الدورة الثالثة لمهرجان المدينة بجمال الذي ينتظم ببادرة من جمعية منارة الفنون بجمال ابتداء من 23 مارس الجاري الى غاية 30 من نفس الشهر بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير، وبالشراكة مع مركز الفنون بجمال ،وفق ما افاد به وكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الاربعاء، الكاتب العام للجمعية، مختار القيزاني



واكد في هذا الاطار، حرص هيئة المهرجان على أن تكون مختلف العروض متماشية مع خصوصية شهر رمضان وتطلعات الجمهور، إلى جانب برمجة عرضين ملتزمين دعما للشعب الفلسطيني

ويؤثث سهرة الافتتاح العرض الصوفي "ذكارة" للمنشد محمّد البسكري، يليه الأحد 24 مارس االعرض الفني الملتزم "بصمة وطن" ، إنتاج المنظمة الوطنية لشباب تونس، كما يضرب عشاق المسرح موعدا يوم الثلاثاء 26 مارس مع عرض مسرحية "السيدة المنوبية" للمخرج عبد العزيز المحرزي ،إنتاج شركة مسرح المسارح بتونس



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ويواكب جمهور المهرجان الأربعاء 27 مارس عرض "ترانيم" بمشاركة الفنّان نور الدّين الباجي، والخميس 28 مارس "نوبة أم الزين" مع مجموعة الفنّان منصف بن فاطمة بمعلم أم الزين بجمال ،وهو عرض مجاني، ليؤثث الدورة الثالثة يوم الجمعة 29 ، العرض الفني الملتزم " نصر أو استشهاد" للفنّان ياسر الجرادي ، ويسدل الستار بعرض موسيقي طربي للفنّانة سمية الحثروبي

ويبلغ سعر التذاكر بالنسبة لجميع العروض 10 دنانير ،باستثناء العرض الفني الملتزم "بصمة وطن" ومسرحية "السيدة المنوبية" (5 دنانير) ، كما توفر الجمعية 100 اشتراك بسعر 25 دينار للاشتراك الواحد ويخول لصاحبه دخول جميع العروض

