احتفاءً باليوم العالمي للمسرح : "ليلة المسرح بالمدينة" مساء الأربعاء 27 مارس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65f1603288a586.61078022_ejohfnmikgpql.jpg width=100 align=left border=0>

ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمسرح الموافق لـ27 مارس من كل سنة، ينظم مسرح أوبرا تونس وتحديدا قطب المسرح والفنون الركحية، تظاهرة "ليلة المسرح بالمدينة" وذلك يوم الأربعاء 27 مارس 2024 بداية من الساعة التاسعة ليلا بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة.



وفضلا عن تلاوة بيان اليوم العالمي للمسرح لسنة 2024، ستكون هذه التظاهرة مناسبة لتكريم كوكبة من المسرحيين التونسيين الذين ساهموا في إثراء الساحة المسرحية، مع عرض موسيقي لمجموعة "يوما".





...



وسيكون عشاق المسرح والمهتمون بأب الفنون اختصاصا أو هواية، على موعد مع عروض لمختارات من ٱخر الإنتاجات المسرحية التونسية، ومن عروض مسرحية تم تحويلها إلى أشرطة سينمائية طويلة.



وتتوزع الفعاليات على قاعة مسرح الأوبرا ومسرح الجهات وقاعة المبدعين الشبان وقاعة الطاهر الشريعة.



وفي ما يلي البرنامج التفصيلي لتظاهرة "ليلة المسرح بالمدينة" :



// الساعة 21:00 بقاعة الأوبرا

الافتتاح

تلاوة بيان اليوم العالمي للمسرح

تكريم ثلة من المسرحيين

عرض موسيقى لمجموعة Yuma



// الساعة 22:30 بقاعة المبدعين الشبان

عرض مسرحية " L'ALBATROS" لشاذلي العرفاوي



// الساعة 23:30 بقاعة مسرح الجهات

عرض مسرحية "البخارة" لصادق الطرابلسي



// الساعة 00:30 بقاعة المبدعين الشبان

عرض مسرحية "14/11" لمعز القديري



// الساعة 01:30 بقاعة الطاهر شريعة

عرض فيلم "جنون" للفاضل الجعايبي