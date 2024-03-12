مدنين: قريبا إنهاء قسط ثان من المركز التكنولوجي جرجيس الذكي ذو المواصفات المتطورة وتجهيزات الواقع الافتراضي متعددة الاستعمالات

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أوشك فضاء الانشطة الاقتصادية بجرجيس من ولاية مدنين على انهاء أشغال القسط الثاني من المركز التكنولوجي جرجيس الذكي الذي يتميز بمواصفات حديثة ومتطورة، حيث تم تجهيزه بأحدث التكنولوجيات المتصلة بالواقع الافتراضي والتي توفر استعمالات متعددة في المجال الطبي، والسياحي، والصناعي، والثقافي، والسينمائي، وفق مدير عام فضاء الانشطة الاقتصادية شوقي فريعة.



وسيكون هذا المركز، بفضل هذه التقنيات والتجهيزات، الأول من نوعه في تونس والثاني في افريقيا لاعتماده آخر إصدارات التكنولوجيا الحديثة وسيشكل مكسبا كبيرا باعتباره سيوضع على ذمة المؤسسات والشركات المختصة في الواقع الافتراضي سواء منها الناشطة في قطاع الصحة، او الصناعة، وبرمجيات الالعاب، والتكوين والهندسة، وتهيئة المدن على المدى الطويل إلى جانب مجالات أخرى، وفق ذات المصدر.





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وأوضح فريعة أن تكاليف انجاز هذا القسط الثاني تقدّر بـ13 مليون دينار 50 بالمائة منها تمويل الماني عبر برنامج الاستثمار من أجل التشغيل، ويمتد على مساحة 4500 متر مربع تضاف الى مساحة القسط الأول للوصول إلى مساحة جملية قدرها 7 آلاف متر مربع بين القسطين، مع أهداف مستقبلية ترمي الى بلوغ مساحة جملية قدرها 12 ألف متر مربع بانجاز قسط ثالث وتحقيق طاقة تشغيلية تتجاوز 1200 موطن شغل بين مهندسين وتقنيين سامين في الاعلامية.

وأبرز أن استعمالات التجهيزات المتطوّرة ضمن القسط الثاني من مركز جرجيس الذكي متعددة وستفتح افاقا واسعة امام استقبال باعثين في مجالات مجددة واقتحام مجالات استثمار كبرى، معلنا عن امضاء 6 مشاريع جديدة في هذا المركز الجديد بنسبة استغلال قدرها 20 بالمائة من طاقته، مع توقعات ببلوغ نسبة 40 بالمائة حتى موعد افتتاحه المتوقع ان يكون في شهر ماي المقبل، علما أنّ طاقة استغلال القسط الاول تجاوزت نسبة 80 بالمائة.