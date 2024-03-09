بطولة الرابطة 1 (مرحلة تفادي النزول-الجولة6-الدفعة1): النادي البنزرتي يعمق جراح مستقبل المرسى وفوز ثمين لقوافل قفصة على نجم المتلوي

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نجح النادي البنزرتي في مواصلة سلسلة نتائجه الايجابية التي ما فتئ يحققها منذ بداية مرحلة تفادي النزول حيث توفق فريق عاصمة الجلاء في اضافة فوز جديد تحقق على حساب مستقبل المرسى 1-0 بمناسبة الجولة السادسة للسباق ليعمق اصحاب الارض الفارق في صدارة ترتيب المجموعة.



وكسب قوافل قفصة من جهته ثلاث نقاط ثمينة على درب الصراع من اجل البقاء بعد تغلبه على جاره نجم المتلوي بهدف دون رد مكنه من رفع رصيده الى 9 نقاط.





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واكد النادي البنزرتي باستضافته لمستقبل المرسى على المعشب الاصطناعي لملعب 15 اكتوبر انه يسير على الطريق الصحيح في ظل التطور المطرد الذي بات يعرفه الفريق منذ تولي المدرب ماهر الكنزاري مقاليد الامور الفنية حيث كرس النادي البنزرتي اسبقيته في ظل الظروف الاستثنائية التي يعرفها مستقبل المرسى.



وترجم الهداف الطيب بن زيتون تفوق فريق القنال في المباراة بامضائه لهدف الانتصار في دق 45 من ضربة جزاء.



ولم تفلح محاولات مستقبل المرسى في تعديل الكفة والعودة في المباراة بفعل النقص العددي بعد اقصاء اللاعب ياسين ورزلي (62), وهو ما زاد في تعقيد وضعية فريق الصفصاف الذي لايزال يقبع في ذيل ترتيب المجموعة ب3 نقاط يتيمة. واصبحت مهمة فريق الصفصاف في المحافظة على مكانه في مصاف النخبة صعبة للغاية.



ورفع النادي البنزرتي، بفضل هذا الفوز الفوز الرابع، رصيده في صدارة ترتيب مجموعة تفادي النزول الى 17 نقطة بفارق 6 نقاط مؤقتا عن كل من اتحاد تطاوين والاولمبي الباجي في انتظار استكمال بقية مباريات الجولة السادسة.



ومن جهته حقق قوافل قفصة انتصارا هاما امام جاره نجم المتلوي بهدف دون رد حمل توقيع نوال اغبري من ركلة جزاء في الدقيقة 64

ومن شان هذا الفوز الثاني لفريق القوافل في مرحلة تفادي النزول ان يعطي دفعا معنويا كبيرا لابناء المدرب اسكندر القصري من اجل مواصلة مرحلة الانقاذ بكل ثقة في النفس.



ورفع قوافل قفصة رصيده الى 9 نقاط في المرتبة الخامسة بصفة مؤقتة الى جانب كل من اتحاد بنقردان ومستقبل سليمان بينما تجمد رصيد نجم المتلوي في المرتبة الرابعة مؤقتا برصيد ب10 نقاط.



ويكتمل نصاب الجولة غدا الاحد بلقاءي اتحاد بنقردان والاولمبي الباجي من جهة ومستقبل سليمان واتحاد تطاوين من جهة ثانية.







النتائج والترتيب



في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مقابلات الدفعة الاولى من الجولة السادسة لمجموعة تفادي النزول ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي جرت اليوم السبت:

السبت 9 مارس

في بنزرت

النادي البنزرتي 1 الطيب بن زيتون (45) ض ج

مستقبل المرسى صفر

في قفصة

قوافل قفصة 1 نوال اغبري (64) ض ج

نجم المتلوي صفر



الترتيب

الفريق ن ل ف ت ه له عليه

1- النادي البنزرتي 17 6 4 1 1 7 1

2- الأولمبي الباجي 11 5 2 2 1 6 4

-- اتحاد تطاوين 11 5 2 3 0 3 1

4- نجم المتلوي 10 6 2 1 3 7 7

5- مستقبل سليمان 9 5 3 0 2 6 4

--اتحاد بن قردان 9 5 1 2 2 2 5

-- قوافل قفصة 9 6 2 1 3 2 4

8- مستقبل المرسى 3 6 1 0 5 3 10



الاحد 10 مارس

في سليمان

مستقبل سليمان - اتحاد تطاوين الحكم/ احمد الذوادي

في بنقردان

اتحاد بنقردان - الاولمبي الباجي الحكم/ وليد المنصري

