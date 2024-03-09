مدنين: برمجة انشطة دينية متنوعة واستعدادات لاستقبال شهر رمضان

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ضبطت الادارة الجهوية للشؤون الدينية بولاية مدنين بمناسبة شهر رمضان، اكثر من 2600 نشاط ديني على مستوى المساجد والجوامع، موزعة بين ندوات وحلقات املاءات ومسابقات قرانية لاطفال الكتاتيب، وانشطة اخرى خارج المساجد تحت عنوان المقهى الثقافي التي ستلتئم للسنة الثانية، على ان تشمل هذه السنة مختلف المعتمديات بالتنسيق بين الوعاظ وائمة الخطابة لتنظيم لقاءات مع الشباب، وفق المدير الجهوي ايمن بن عمر.

واضاف بن عمر انه سيتم مواصلة البرنامج حتى مطلع الفجر بالجوامع المركزية يشمل صلاوات التهجد والتراويح ومسابقات ومسامرات في العشر الاواخر من شهر رمضان.

وقد لبست مختلف المساجد والجوامع، حلة جديدة وهي تستقبل شهر رمضان، حيث تم تعهدها بالدهن والطلاء وتنظيفها وفرشها، لتكون جاهزة لاستقبال المصلين واحتضان المسامرات والسهرات الدينية المبرمجة في شهر الصيام.