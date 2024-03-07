يوم اعلامي حول الإنطلاق الرسمي للتكوين الاشهادي التخصصي في "تركيب وصيانة شبكات الألياف البصرية"

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تم مساء أمس الاربعاء "بالمركز القطاعي للتكوين في الميكاترونيك" ببرج السدرية إمضاء 6 اتفاقيات شراكة بين الوكالة التونسية للتكوين المهني والغرفة الوطنية لمدمجي شبكات الاتصالات والمركزين القطاعيين للتكوين في الاتصالات بحي الخضراء والميكاترونيك ببرج السدرية وعدد من المؤسسات الاقتصادية الناشطة في المجال.



وكان ذلك على هامش اليوم الاعلامي حول الإنطلاق الرسمي للتكوين الاشهادي التخصصي في مجال "تركيب وصيانة شبكات الألياف البصرية" الذي أشرف عليه كاتب الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلّف بالشركات الأهلية رياض شوّد.





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وتهدف هذه الاتفاقيات بالخصوص الى تأمين دورات تكوينية في مجال تركيب وصيانة شبكات الألياف البصرية للرفع من كفاءات الشغالين في المجال و لمزيد التعريف بهذا التكوين التخصصي وضمان جودة التكوين فيه ومساندة عمليات إدماج المتخرجين في سوق الشغل.



وجدير بالاشارة الى أن هذا المشروع الخاص بتكوين المهنيين في مجال "تركيب وصيانة شبكات الألياف البصرية " و المموّل من قبل الكنفدرالية السويسرية للفترة الممتدة بين 2021 و2026 يهدف بالخصوص الى الرفع من معدلات التشغيل في صفوف الشباب وتحسين مردودية المؤسسات الاقتصادية في هذا المجال .



وحضر هذا اللقاء والي بن عروس ورئيس الغرفة الوطنية لمدمجي شبكات الاتصالات ومدير التعاون بسفارة سويسرا بتونس وعدد هام من إطارات الوزارة والوكالة التونسية للتكوين المهني والمركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين وممثلين عن وزارتي تكنولوجيات الإتصال والتجهيز والإسكان و مسدي خدمات الاتصالات والمؤسسات في القطاع.

