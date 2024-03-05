فتح بحث اداري على خلفية تداول مقطع فيديو على صفحات التواصل الاجتماعي لحالة عنف اثناء حصة تنشيطية رياضية لمدرب "كاراتي" على احد التلاميذ

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فتحت المندوبية الجهوية للتربية بمدنين، بحثا اداريا على خلفية تداول صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحادثة اعتداء بالعنف لمدرب رياضة "كاراتي" على تلميذ في حصة تنشيطية رياضية احتضنتها صباح الاحد مؤسسة تربوية بجزيرة جربة، كما تم اشعار مندوب حماية الطفولة لتسجيل عنف سلّط على طفل.



ووفق المندوب الجهوي للتربية كمال بالزاوية، فان المندوبية لم تمنح اي ترخيص لممارسة هذا النشاط داخل المؤسسة التربوية، انما تم باجتهاد من مدير المؤسسة، الذي استجاب لطلب من الاولياء لاحتضان مثل هذا النشاط داخل الفضاء المدرسي، وافق دون ان يعلم المندوبية مرجع النظر بهذا النشاط الظرفي الذي لا يسمح به في المؤسسات التربوية، ويعتبر غير قانوني، وذلك في انتظار استكمال التحريات





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واضاف انه لاتوجد بهذه المؤسسة موضوع الحادثة، جمعية رياضية او نادي ينشط في هذا الاختصاص بالمدرسة، مؤكدا ان ذلك النشاط لا يمثل مندوبية التربية، واعتبر ان الحادثة بقدر ما نقلته من صورة عنف، الا انها كشفت ممارسة نشاط بفضاء تربوي غير مرخص له.



وعلى اثر هذه الحادثة، اصدرت الجامعة التونسية لرياضة "الكاراتي"، بلاغا نفت فيه ان تكون لها علاقة بالشخص القائم بالعنف، وان لا علم لها بالوثائق التي يستظهر بها، مؤكدة انها ستتخذ الاجراءات الادارية والقانونية اللازمة للتقصي في الامر وتتبع كل من سيشمله البحث.

ووصفت الجامعة، وفق نص البيان، الحادثة ب"المؤلمة"، كان ضحيتها طفل قاصر يشارك في عرض منسوب لرياضة ال"كاراتي" باحدى المدارس الابتدائية بجزيرة جربة.

