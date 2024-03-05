مدنين: تركيز وحدة لصنع الثلج لفائدة بحارة "سدويكش" بجربة ميدون .. مكسب جديد لتقريب الخدمات وجودة المنتوج

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65e7367d6b9346.57515026_filekognqjmhp.jpg width=100 align=left border=0>

تم، صباح اليوم الثلاثاء، افتتاح وحدة لصنع الثلج بمنطقة "سدويكش" من معتمدية جربة ميدون، لفائدة مجمع الصيد البحري، لتقريب الخدمات من البحارة والتخفيف عنهم عناء التنقل بعد ان كانوا يقطعون اكثر من 20 كلم، لاقتناء الثلج حماية لمنتوجهم، وفق رئيس مجمع الصيد البحري "سدويكش" مراد بورقبة.

واكد بورقبة ان هذا المكسب الجديد، جاء ليحقق حلما للبحارة في توفير الثلج من اجل الحفاظ على منتوجهم واعطائه الجودة اللازمة، مضيفا ان الوحدة ستوفر ايضا دخلا للمجمع لتنمية موارده من خلال بيع الثلج لمتساكني المنطقة

واشار الى ان وحدة الثلج التي توفر طاقة انتاج من الثلج تبلغ 3 اطنان في ال24 ساعة، وتحمل قاعة خزن على ذمة منتوجات البحارة، ستعزز ما تحقق لفائدة البحارة بالمنطقة ومنها انجاز رصيف، الى جانب مشاريع اخرى سيتم الاعلان عنها قريبا.



واكد بورقبة ان هذا المكسب الجديد، جاء ليحقق حلما للبحارة في توفير الثلج من اجل الحفاظ على منتوجهم واعطائه الجودة اللازمة، مضيفا ان الوحدة ستوفر ايضا دخلا للمجمع لتنمية موارده من خلال بيع الثلج لمتساكني المنطقةواشار الى ان وحدة الثلج التي توفر طاقة انتاج من الثلج تبلغ 3 اطنان في ال24 ساعة، وتحمل قاعة خزن على ذمة منتوجات البحارة، ستعزز ما تحقق لفائدة البحارة بالمنطقة ومنها انجاز رصيف، الى جانب مشاريع اخرى سيتم الاعلان عنها قريبا.

...



وياتي تركيز وحدة الثلج ضمن مشروع "اكوا فالب" الممول من الاتحاد الاوروبي، في اطار برنامج "ارادة" وينفذه منذ 2021 الى سبتمبر 2024 المجمع المهني لمنتوجات الصيد البحري، وفق كاهية مدير النهوض بالجودة بالمجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري والمدير التنفيذي لمشروع "اكوا فالب" فتحي النالوفي.

وتمثل وحدة صنع الثلج ب"سدويكش" واحدة من بين 3 وحدات يتواصل انجازها في اطار المشروع بكل من العياطي والجدارية وسدويكش، لبعدها عن الموانئ، وذلك بهدف تحسين الخدمات لفائدة البحارة ودعمهم وتحسين منتوجاتهم وتثمينها، وفق النالوفي.

واشار الى ان المشروع يحمل عدة مكونات، منها الوصول الى تركيز منصة تشاركية رقمية لمتدخلي قطاع الصيد البحري، تعتبر الاولى في تونس، توفر المعلومة المحينة وتجيب على كل التساؤلات والاشكالات المطروحة امام القطاع، وابرز انه تكونت للغرض جمعية "جكتيس فيش" لتبعث المنصة.

كما تم ضمن المشروع، تنظيم عدة حلقات تكوينية شملت 420 بحارا بكامل الولاية، ودورات لفائدة اكثر من 120 امراة، تعلقت بتثمين منتوجات الصيد البحري، انطلق بعضهن في تصبير التن والسردينة وتجفيفها وتجفيف الاخطبوط بطرق تقليدية، على ان يتم منحهن الة لغلق المعلبات لتوفير دخل قار للنساء.

وسيتم توزيع نحو 400 حاوية عازلة على 5 مجامع التنمية بالجهة، وتمكين مصانع تحويل وتصبير منتوجات الصيد البحري من دورات تكوينية مجانية تخول لها فرص الحصول على المصادقات الصحية المطلوبة من الاتحاد الاوروبي ودورات اخرى حول التعليب وحول التسويق واخرى حول طرق تثمين السلطعون حسب النالوفي.