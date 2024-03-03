سيدي بوزيد: تنظيم تظاهرة بعنوان "ملتقى الرياضة النسائية"

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نظمت دار الشباب حي الخضراء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، اليوم الأحد، تظاهرة بعنوان "ملتقى الرياضة النسائية"، بالمنتزه العائلي حي الخضراء بهدف تشجيع المرأة وتحفيزها على ممارسة الرياضة لتحافظ على صحتها.

وبينت أستاذة التنشيط بدار الشباب حي الخضراء أمال قمودي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، أن دار الشباب اختارت في اطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة تنظيم هذه التظاهرة لتوعية المرأة وتحسيسها بأهمية ممارسة الرياضة وتشجيعها على تخصيص حيز زمني بشكل دائم للرياضة لما لها من تأثيرات إيجابية على صحة المرأة إذ أنها تساعد على التحكم في الوزن وتساهم في مكافحة عديد الأمراض علاوة على أنها تحسن الحالة المزاجية وتزيد من الطاقة إضافة الى أن ممارسة الرياضة مسل ونشاط اجتماعي.

وأفادت أمال قمودي أن دار الشباب حي الخضراء تعمل من خلال مجموعة من الأنشطة على الترغيب في ممارسة الرياضة لمختلف الفئات العمرية وخاصة للمرأة.

وتضمنت التظاهرة مجموعة من العروض في عدد من الرياضات الجماعية والفردية والأنشطة الترفيهية والمسابقات في الشطرنج ورمي السهم وكرة السرعة.



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وقد رافقت التظاهرة حملة لتقصي ضغط الدم ومرض السكري لفائدة كل المشاركين في التظاهرة.