بنزرت: توزيع حوالي 107آلاف لتر من  زيت الزيتون المعلب منذ يوم 15ديسمبر 2023

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افاد المدير الجهوي للتجارة ببنزرت سامي البجاوي، ان كميات زيت الزيتون البكر المعلب التي تم توزيعها بالجهة خلال الفترة المتراوحة بين 15 ديسمبر 2023 والى غاية يوم 02 مارس 2024 بلغت نحو 107 آلاف لتر.





وبين المصدر ذاته ان تلك الكميات وزع منها في المساحات التجارية اكثر من 95 الف لتر، وفي المغازات الخاصة حوالي 11 الف لتر.



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واضاف ان المصالح الرقابية للادارة الجهوية للتجارة أشرفت، بالتنسيق مع السلط الجهوية والمحلية والمصالح الأمنية، على توزيع 24720 لترا من زيت الزيتون بعدد هام من المغازات الخاصة والمساحات التجارية الواقعة بالأحياء الشعبية بمختلف مناطق الولاية، مؤكدا تواصل عملية التوزيع خلال شهر مارس الحالي.

ولاحظ المدير الجهوي ان الفرق الرقابية المشتركة حرصت على تامين كل ظروف النجاح للعملية في كل مراحلها وبالتالي وصول تلك الدفعات لمستحقيها من عموم المواطنين الراغبين في إقتناء المنتوج التونسي.

ومن جهة اخرى اشار المدير الجهوي للتجارة ببنزرت الى انه تم إعداد خطة عملية بناء على توصيات اللجنة الجهوية لمراقبة الاسعار وتامين إنتظامية التزود بالمواد الغذائية المنعقدة خلال الاسبوع الجاري برئاسة والي بنزرت سمير عبد اللاوي، للاستعداد الامثل لشهر رمضان وتوفير مختلف السلع الاستهلاكية المطلوبة مع تعزيز العمل الرقابي الميداني.