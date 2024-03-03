رابطة ابطال افريقيا - اكتمال عقد الثمانية وفريقان من تنزانيا في ربع النهائي

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اكمل الترجي الرياضي التونسي مساء السبت قائمة الأندية الثمانية المتبقية من أجل التنافس على اللقب القاري بعد ان ظفر بتأشيرة التأهل إلى ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.





ووصل فريقان من تنزانيا إلى هذا الدورالمتقدم ، ويتعلق الأمر بكل من نادي سيمبا ويونغ أفريكانز وذلك لاول مرة يتاهل فريقان معا من تنزانيا لهذا الدور المتقدم.وتضم قائمة الفرق المتاهلة لربع النهائي خمسة أندية سبق لها وأن توجت بلقب المنافسة.



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ولم يسبق لثلاثة أندية تذوق طعم التتويج باللقب في المنافسة فيما حقق نادي الأهلي المصري اللقب 11 مرة، تي بي مازامبي 5 مرّات، والترجي التونسي(4)، وأسيك ميموزا وماميلودي صن داونز مرة واحدة.

وسيعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن موعد قرعة ربع نهائي المنافسة في الأيام المقبلة.

وفب ما يلي قائمة الأندية المتأهلة إلى ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا

- الترجي الرياضي

- الأهلي (مصر)

- ماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا)

- تي بي مازيمبي (جمهورية كونغو الديمقراطية)

- أسيك ميموزا (كوت ديفوار)

- سيمبا (تنزانيا)

- يونغ أفريكانز (تنزانيا)

- بيترو أتليتيكو دي لواندا (أنغولا)