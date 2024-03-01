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توننداكس ينهي جلسة الجمعة على ارتفاع بنسبة 11ر0 بالمائة وسط تداولات ضعيفة

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Publié le Vendredi 01 Mars 2024 - 17:24 قراءة: 0 د, 34 ث
      
ارتفع مؤشر بورصة الأوراق المالية بتونس "توننداكس"، مع إغلاق، جلسة الجمعة، بنسبة 11ر0 بالمائة مدركا مستوى 55ر8639 نقطة وفق الوسيط بالبورصة "التونسية للأوراق المالية".

وسجلت السوق تداولات ضعيفة قاربت 6ر2 مليون دينار، وقد استحوذت الشركة التونسية للبور، على قرابة 284ر0 مليون دينار من اجمالي التداولات واغلق سهم الشركة على سعر 600ر12 دينار.

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وتصدر سهم "سوتيماي"، قائمة الارتفاعات، بنسبة 3ر4 بالمائة واقفل الجلسة على سعر 940ر1 دينار وسط تداولات شبه معدومة في حين ارتفع سهم التونسية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 1ر4 بالمائة وادرك مع الاغلاق سعر 159 دينار.

وتراجع سهم مصنع الورق الخشبي بالجنوب، بنسبة 8ر4 بالمائة الى مستوى 940ر4 دينار وخسر سهم التجاري بنك 9ر1 بالمائة من قيمته ليصل الى مستوى 020ر48 دينار.


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