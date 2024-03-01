وزارة التربية: منع التدخين في كافة المؤسسات التربوية

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تم الاتفاق على بعث نواد للصحة المدرسية بدعم من منظمة الصحة العالمية - مكتب تونس- وإصدار منشور يمنع التدخين منعا باتا بكافة مؤسسات الوزارة ومقرّاتها، خلال لقاء جمع، أمس الخميس، وزير التربية، محمد على البوغديري بوفد ممثل عن المنظمة بتونس.



وأوضح وزير التربية، حسب بلاغ نشر، اليوم الجمعة، على الصفحة الرسمية للوزارة على شبكة التواصل الاجتماعي " فايسبوك"، أن هذا اللقاء يتنزل في اطار عمل وزارة التربية على التواصل مع منظمة الصحة العالمية، بما يسهم في تعزيز الصحة في المؤسسات التربوية، فضلا عن مكافحة كل الظواهر المضرة بصحة التلاميذ والمربين.





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ويشار إلى أن المسح الوطني حول استهلاك المخدرات والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر الصادر سنة 2022، كشف أن نحو 40 بالمائة من بين 6230 تلميذا وتلميذة مستجوبين من بين التلاميذ الذين لم يتجاوزوا سن الثالثة عشر من عمرهم بأنهم استهلكوا التبغ، فيما ذكر 23 بالمائة من ذات الفئة بأنهم دخّنوا الشيشة، واستعمل 15 بالمائة منهم السيجارة الالكترونية.



وأشار المسح الى أن نسبة استهلاك حقن الهيروين قدّرت ب 0.4 بالمائة في أوساط التلاميذ، إضافة إلى تعاطي نسبة أخرى محدودة مواد مخدرة أخرى كالكوكايين وحبوب الايكستازي.