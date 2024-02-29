سليانة: تدعيم المستشفى الجهوي بسليانة بآلة مفراس متطوّرة

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تدعّم المستشفى الجهوي بسليانة، صباح اليوم الخميس، بآلة مفراس (سكانير)، وقد تم الشروع في تركيزها بداية من اليوم على أن تدخل حيز الإستغلال في الأيام القليلة القادمة، وفق المدير الجهوي للصحة بسليانة،عادل الحدادي

وأشار الحدادي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى أن المفراس بالمستشفى الجهوي بسليانة ظلّ معطبا منذ جانفي 2022، وقد تم تعويضه اليوم بآلة متطورة جدا وهو ما يستوجب المحافظة عليها من طرف الجميع، سيما وأنّ توفيرها يعتبر من المطالب الملحة لمتساكني الجهة.

من جهته، قال مدير المستشفى الجهوي بسليانة، عدنان بن بكري، إن الخبراء من مركز الصيانة البيوطبية بوزارة الصحة أكدوا أن آلة المفراس الجديدة متطورة وتتطلّب قاعة بشروط معينة، لتتم بموجب ذلك إعادة تهيئة قاعة المفراس لمدة 3 أسابيع باعتمادات بلغت ـ170 ألف دينار.

يشار إلى أن توفير ألة مفراس كان مطلبا ملحا من كافة المتساكنين بولاية سليانة