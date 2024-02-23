سليانة: الادارة الجهوية للتجارة تضبط استعداداتها لشهر رمضان

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ضبطت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بولاية سليانة، استعداداتها لشهر رمضان، وبين المدير الجهوي للتجارة قيس اليزيدي، إن عملية التزود بالخضر والغلال خلال شهر رمضان (خلال شهر مارس القادم) ستكون طيبة خاصة مع توفر جميع المنتجات وتراجع الأسعار

وأضاف اليزيدي في تصريح اليوم الجمعة لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن منتوجات الدواجن والبيض متوفرة و أن الظروف "طيبة وعادية"، واشار إلى برنامج الوزارة المتعلق بتوريد أكثر من ألف لتر من الزيت المدعم وتكثيف الكميات التي تتزود بها الجهة من الديوان التونسي للتجارة لتلبية الحاجيات الإضافية...



وكشف أنه تم تخصيص 5 فرق رقابية يومية طيلة شهر رمضان موزعة بين 4 فرق صباحية وفريق مسائي، وذلك بالاشتراك مع الوحدات الأمنية وهيئة السلامة الصحية للأغذية، ولفت إلى أن العمل الرقابي سيشمل خلال اليوم الأول المواد الغذائية الحساسة، وسيرتكز خلال النصف الثاني على توجه المستهلك بما في ذلك الحلويات والمرطبات ولعب الأطفال والملابس.



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يذكر أن جلسة عمل انعقدت مساء أمس الخميس بمقر ولاية سليانة، تحت إشراف والي الجهة وبحضور كافة المعتمدين و الإطارات الجهوية، خصصت لضبط الاستعدادات المتعلقة بشهر رمضان على جميع المستويات