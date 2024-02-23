رابطة الأبطال الافريقية: النجم والترجي قمة كروية افريقية بنكهة الكلاسيكو التونسي

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يستضيف النجم الرياضي الساحلي غدا السبت بملعب حمادي العقربي برادس، الترجي الرياضي التونسي لحساب الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة لمسابقة كأس رابطة الأبطال الافريقية.





وستكون المباراة بمثابة قمة كروية افريقية بنكهة كلاسيكوتونسي ، وهي مواجهة صعبة على كلا الفريقين، لطبيعة رهانها، في ظل احتدام التنافس مع بيترو أتليتيكو الأنغولي و الهلال السوداني على بلوغ الدور ربع النهائي لأمجد الكؤوس الافريقية.



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ويسعى النجم الرياضي الساحلي صاحب المركز الثالث برصيد 4 نقاط تحت قيادة مدربه الجديد أحمد العجلاني الى تحقيق الانتصار الثاني له من أجل الارتقاء الى مركز الوصافة خلف المتصدر بيترو أتليتيكو الأنغولي الذي يملك في رصيده 8 نقاط.

ويعوّل النجم الرياضي الساحلي من اجل تحقيق مبتغاه على حماس لاعبيه الذي ظهر في المباراة الودية الأخيرة أمام الملعب التونسي والتي انتهت بالتعادل الايجابي بهدف من الجانبين، وعلى الاضافة القيمة التي مافتئ يقدمها مهاجمه الكاميروني جاك مبي، وعلى خبرة بعض العناصر في مثل هذه المباريات .



وفي الجانب الآخر، يتطلع الترجي الرياضي التونسي صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط الى تحقيق النقاط الثلاث والعودة الى سكة الانتصارات في دور المجموعات، بعدما اكتفى في آخر ثلاث مباريات بنقطتين، من تعادلين متتالين بنتيجية سلبية أمام بيترو أتليتيكو الأنغولي مقابل هزيمة مفاجئة أمام الهلال السوداني بنتيجة 3 - 1 بدار السلام.

وسيبحث الأحمر والأصفر، في أول اختبار حقيقي لمدربه الجديد البرتغالي ميغييل كاردوسو الذي خلف سلفه طارق ثابت على رأس المقاليد الفنية لفريق باب سويقة عن كسب الرهان و التوفيق بين الأداء و النتيجة، خصوصا وأنّ الفنّي البرتغالي يعتبر أنّ التتويج بكأس رابطة الأبطال الافريقية يمثل تحديا شخصيا له، وذلك بعدما اصبح ملما بكل خصائص الزاد البشري للفريق.وقد كانت المباراة الودية التي جمعت الفريق بالاتحاد الرياضي المنستيري بملعب مصطفى بن جنات و انتهت بفوز الترجيين بنتيجة هدف دون رد بامضاء البرازيلي يان ساس فرصة اخرى لاختبار جاهزية الفريق.

وفي سياق المسابقة الافريقية كان الترجي فاز ذهابا في دور المجموعات على حساب النجم الساحلي بنتيجة بنتيجة 1 - 0.



وستكون نتيجة اللقاء مفتاح التأهل للدور ربع النهائي، حيث سيصبح مصيرالفائز بين يديه . وسيتحول النجم الرياضي الساحلي، المتوج بالمسابقة في نسخة 2007، الى لوندا لملاقاة المتصدر بيترو أتليتيكو الأنغولي، فيما يستقبل الترجي الرياضي التونسي بطل افريقيا في نسخ 1994 و 2011 و 2018 و 2019 على ميدانه الهلال السوداني صاحب المركز الثالث مناصفة مع النجم الرياضي الساحلي.

وسيديره اللقاء المقرر على الساعة الثامنة ليلا الحكم المغربي سمير الكزاز .