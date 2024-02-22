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إصدار بطاقة إيداع  ضد البشير العكرمي بخصوص أعمال قضائية قام بها في ملف اغتيال شكرى بلعيد

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Publié le Jeudi 22 Février 2024 - 17:45 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أصدر قاضى التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الخميس، ، بطاقة إيداع بالسجن ضد البشير العكرمي ( قاضي معزول تولى
خطتي قاضى تحقيق ووكيل جمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ) ، وفق ما صرح به محاميه حمادى الزعفراني ل(وات)

وأوضح الزعفراني أن بطاقة الإيداع هى الثالثة التى تصدر ضد منوبه الموقوف منذ سنة ، وتعلقت بقضية تقدم بها حزب الوطد وورثة الشهيد محمد البراهمي بخصوص أعمال قضائية قام بها العكرمي في ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد
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وكانت صدرت ضده بطاقتي إيداع، الأولى يوم 10 مارس 2023 عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، والثانية عن عميد قضاة التحقيق بابتدائية تونس في 24 جويلية 2023.

وتعلقتا بشكايات تم رفعها ضد العكرمي تخص شبهة ارتكاب تجاوزات وإخلالات عندما تعهد سابقا بقضيتي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي حيث كان يشغل حينها خطة قاضي تحقيق .


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