تونس تدشن يوم 27 فيفري 2024 سفينتي مراقبة بكلفة 25 مليون دينار

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تدشن تونس، يوم الثلاثاء 27 فيفري 2024، بميناء حلق الوادي، سفينتي مراقبة لمكافحة الصيد البحري غير القانوني، تم صنعهما بتمويل من اليابان بقيمة 2ر1 مليار يان ياباني، أي ما يعادل 25 مليون دينار.



وأوضحت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جيكا"، في بلاغ أصدرته، الخميس، أن بناء الوحدتين العائمتين تم وفق المتطلبات الوطنية والعالمية في مجال الصيد البحري وذلك في اطار مشروع هبة بين الحكومتين اليابانية والتونسية.





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ويهدف هذا المشروع الى توفير الامكانيات اللازمة للادارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك قصد مراقبة مراكب الصيد في المياه التونسية وتعزيز التصرف المستديم في موارد الصيد البحري. كما يرنو الى تحقيق الهدف 14 من اهداف التنمية المستدامة المتعلق بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام . علما وانه تمت برمجة رحلة تجريبية بالمناسبة

وكان من المفترض ان تتسلم تونس السفينتين مع موفى سنة 2023، وفق بلاغ صادر عن الوكالة يوم 2 افريل 2023



وكان سفير تونس باليابان محمد اللومي زار يوم 19 جانفي 2023، مقر الشركة اليابانية للتجهيز البحري، بكيري التابعة لمدينة هيروشيما باليابان للوقوف على انطلاق أعمال اللحام التي تشكل أهم المراحل ضمن مشروع بناء السفينتين.