نابل: انطلاق عمل الشباك الموحد لإتمام إجراءات سفر الحجيج للبقاع المقدسة بداية من اليوم الخميس وإلى غاية يوم الاثنين المقبل (المدير الجهوي للشؤون الدينية)

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انطلق صباح اليوم الخميس بمقر ولاية نابل، عمل الشباك الموحد المخصص لإتمام إجراءات سفر حجيج الجهة المقبولين لأداء مناسك الحج لسنة 1445 هجري / 2024 ميلادي، ليتواصل إلى غاية يوم الاثنين 26 فيفري الجاري

وأفاد المدير الجهوي للشؤون الدينية بنابل برهان السويسي، في تصريح أدلى به اليوم لصحفية (وات)، أن الشباك الموحد يضم خدمات كافة المتدخلين لتأمين موسم الحج، منها البريد التونسي والفروع البنكية وشركة الخدمات والإقامات وشركة الخطوط الجوية التونسية، التي تؤمن مختلف الرحلات الخاصة بولاية نابل وهي 5 رحلات، ستكون الاولى يوم 22 ماي القادم، في اتجاه المدينة المنورة وستكون بقية الرحلات في اتجاه جدة أيام 30 و31 ماي و1 و7 جوان القادم

وأبرز انه تم استدعاء كافة الحجيج بالجهة والبالغ عددهم 776 حاجا وحاجة مرسمين بالقائمات النهائية المطالبين باستكمال الإجراءات الإدارية، مشيرا الى مواصلة تأطير الحجيج وتقديم مقترحات بخصوص المرشدين الدينيين لمرافقة الحجيج للسهر على سلامتهم وتيسير مختلف الشعائر الدينية في البقاع المقدسة

وبين في هذا السياق، أنه تم إنجاز 419 حصة توعوية لفائدة الحجيج تمحورت حول التوعية الدينية لمناسك الحج، على أن يتم مواصلة تنظيم حصص توعوية أخرى بعد شهر رمضان حول الجوانب التنظيمية والرعاية الصحية والوقاية وتقديم الخدمات التي تؤمنها مختلف البعثات التي ترافق الحجيج إلى البقاع المقدسة



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وذكّر بان الحجيج المرسمين بالقائمات، انطلقوا منذ الأسبوع الفارط في التوجه إلى مكاتب البريد لتحويل المبلغ المالي الذي يتضمن مصاريف السكن والإقامة والخدمات ومعلوم النقل الجوي، والذي حدد خلال هذا الموسم ب 19 ألف و970 دينارا