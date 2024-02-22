بن عروس: جلسة عمل لمتابعة مدى تقدم انجاز مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية لبلديات الجهة

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مثلت متابعة مدى تقدم انجاز مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية لبلديات بن عروس، أهم محاور جلسة عمل انعقدت مساء أمس الاربعاء بمقر الولاية، بإشراف والي الجهة عز الدين الشلبي وبحضور المديرين الجهويين للتجهيز وأملاك الدولة والكتاب العاميين للبلديات والمكلفين بتسيير البلديات.

وخصصت الجلسة لتقديم وضعية أمثلة التهيئة العم

رانية لكل بلدية والإجراءات المتخذة بشأنها وتفاوت تقدم الأشغال من بلدية إلى أخرى وتدارس مراحل تقدم الدراسات المتعلقة بأمثلة التهيئة العمرانية للبلديات بالجهة .

وتناقش الحاضرون حول أهم الإشكاليات الفنية المعطلة لإتمام عمليات مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية لعدد من البلديات الموجودة بالمنطقة والحلول الناجعة لتجاوزها .



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وأكد الوالي بالمناسبة، على أهمية مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية للبلديات باعتبارها الأداة المثلى للتنمية بالمنطقة وتنظيم الفضاء العمراني بالبلديات والتنسيق بين مختلف البلديات والإدارات المعنية للإسراع في إصدار أمثلة التهيئة في اقرب الآجال

