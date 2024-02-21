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قطع التيّار الكهربائي بعدد من الأحياء من مدينة قابس يومي 22 و24 فيفري 2024

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Publié le Mercredi 21 Février 2024 - 21:18 قراءة: 0 د, 27 ث
      
يشهد جزء من أحياء تقسيم البيداني الشماطي وجزء من أحياء سيدي بولبابة وحي المدينة وجزء من شارع علي بن غذاهم قابس قطع التيار الكهربائي يومي الخميس 22 فيفري 2024 من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة العاشرة صباحا.
كما ستشهد المناطق ذاتها قطع التيأر يوم السبت 24 فيفري 2024 من الساعة الثامنة صباحا إلى منتصف النهار.

وأوضحت الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز، في بلاغ أصدرته، الإربعاء، أن قطع التيّار يأتي تبعا للصيانة الدورية لشبكات توزيع الكهرباء.
...


وأكّدت الشركة أنّ إرجاع التيّار الكهربائي سيتم بشكل تدريجي حسب تقدم الأشغال ودون سابق إعلام.


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