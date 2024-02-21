الرابطة 1 (تفادي النزول-الجولة4): الاولمبي الباجي يستضيف نجم المتلوي في ملعب منزل بورقيبة

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اعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، اليوم الاربعاء، عن تعيين ملعب منزل بورقيبة الاصطناعي لاحتضان مباراة الاولمبي الباجي وضيفه نجم المتلوي في اطار الجولة الرابعة من منافسات مجموعة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة وذلك يوم الاحد القادم انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا.



وفي ما يلي تذكير ببرنامج مباريات هذه الجولة:





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السبت 24 فيفري 2024

ملعب قفصة س 14

قوافل قفصة - النادي البنزرتي



الاحد 25 فيفري 2024

ملعب منزل بورقيبة الاصطناعي س14

الاولمبي الباجي - نجم المتلوي

ملعب المرسى س 14

مستقبل المرسى - مستقبل سليمان

ملعب بن قردان س14

اتحاد بن قردان - اتحاد تطاوين