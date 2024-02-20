المديرة العامة لوكالة التعاون الدولي بجزر القمور تبدي رغبة بلادها في تنفيذ شراكة مع ديوان الأسرة والعمران البشري

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مثّل تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها سنة 2018 بين تونس وجزر القمور من أجل تنفيذ مشاريع تعاون جنوب - جنوب محور لقاء جمع الرئيس المدير العام للديوان الوطني للعمران البشري، محمد الدوعاجي، ، اليوم الثلاثاء بمقر الديوان، بالمديرة العامة للوكالة القمرية للتعاون الدولي فطوميا بازي وبحضور المدير العام للوكالة التونسية للتعاون الفني محمد البليدي.



وعبّرت المديرة العامة للوكالة القمرية للتعاون الدولي، فطوميا بازي، عن رغبة بلدها في تنفيذ برامج شراكة وتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري قصد الاستفادة من تجربته وخبرته الرائدة في مجالات تدعيم المهارات والمعارف في الميادين المتعلقة بتنظيم الأسرة وصحة الأم والطفل والصحة الجنسية والإنجابية.





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من جهته، أبدى الرئيس لمدير العام للديوان، محمد الدوعاجي، استعداد الديوان للتفاعل ايجابيا مع هذا المقترح، مذكّرا بما للمؤسسة من تجربة في مجالات التكوين والتدريب والبحوث والمساعدة الفنية الموجهة إلى مختلف الدول الإفريقية والعربية.



وأكد أن الديوان سيواصل دوره الحيوي في دعم علاقات الشراكة جنوب-جنوب عن طريق تسخير خبراته في مجالي السكان والصحة الجنسية والإنجابية لفائدة كل البلدان الراغبة في تطوير برامجها في هذه المجالات.



ومثلت الزيارة مناسبة اطلعت خلالها الضيفة على بعض المراكز المختصة للديوان كمركز التدريب والبحث في مجالي الصحة الإنجابية والسكان، ومركز الإنتاج السمعي البصري.

