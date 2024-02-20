بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة (مجموعة التتويج): برنامج مباريات الجولة السادسة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6211505fe41436.09626022_plkmfnoqijheg.jpg width=100 align=left border=0>
في ما يلي برنامج مباريات الجولة السادسة من منافسات مجموعة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة:
الجمعة 23 فيفري 2024
في قاعة الزواوي :
الجمعة 23 فيفري 2024
في قاعة الزواوي :
الترجي الرياضي التونسي - النجم الرياضي الساحلي ( 18:00 س)
السبت 24 فيفري 2024
في قاعة بوسالم
مولدية بوسالم - الأولمبي القليبي (16:00 س)
في قاعة البجاوي صفاقس
النادي الرياضب الصفاقسي - سعيدية سيدي بوسعيد (16:00 س)
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 282520