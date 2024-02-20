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بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة (مجموعة التتويج): برنامج مباريات الجولة السادسة

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Publié le Mardi 20 Février 2024 - 13:25 قراءة: 0 د, 20 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة السادسة من منافسات مجموعة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة:

الجمعة 23 فيفري 2024
في قاعة الزواوي :
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الترجي الرياضي التونسي - النجم الرياضي الساحلي ( 18:00 س)

السبت 24 فيفري 2024
في قاعة بوسالم
مولدية بوسالم - الأولمبي القليبي (16:00 س)
في قاعة البجاوي صفاقس
النادي الرياضب الصفاقسي - سعيدية سيدي بوسعيد (16:00 س)


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