بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة (مجموعة التتويج): برنامج مباريات الجولة السادسة

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في ما يلي برنامج مباريات الجولة السادسة من منافسات مجموعة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة:



الجمعة 23 فيفري 2024

في قاعة الزواوي :



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الترجي الرياضي التونسي - النجم الرياضي الساحلي ( 18:00 س)



السبت 24 فيفري 2024

في قاعة بوسالم

مولدية بوسالم - الأولمبي القليبي (16:00 س)

في قاعة البجاوي صفاقس

النادي الرياضب الصفاقسي - سعيدية سيدي بوسعيد (16:00 س)