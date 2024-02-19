رئيس "مؤسسة فداء":نعمل على استكمال ملفات جرحى الثورة واولي الحق من شهداء الثورة لتمتيعهم بحقوقهم والخدمات المخولة لهم "

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افاد رئيس "مؤسسة فداء" احمد جعفر، أن المؤسسة تعمل على استكمال قاعدة البيانات المتعلقة بجرحى الثورة واولي الحق من شهداء الثورة لتمتيعهم بالمنافع والحقوق والخدمات الورادة بالمرسوم المنظم للمؤسسة (مرسوم عدد 20) مضيفا انه تم نشر بلاغات في هذا الشان والتواصل مع مختلف الولايات والمعتمديات والهياكل الادارية بغرض الوصول الى المعنيين والاتصال بهم.



وقد دعت "مؤسسة فداء" في بلاغ نشرته اليوم الاثنين، 56 شخصا من بين جرحى الثورة الواردة اسماؤهم بالقائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها بالرائد الرسمي عدد 26 لسنة 2021، الى الاتصال بالمؤسسة في اقرب الاجال كما سبق ان دعت المؤسسة بتاريخ الجمعة 16 فيفري الجاري ، 31 شخصا من اولي الحق من شهداء الثورة الى الاتصال بها قصد استكمال الملفات للانتفاع بجرايات اولي الحق من شهداء الثورة طبق مقتضيات المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المنظم لمؤسسة "فداء".

وأوردت المؤسسة على صفحتها الرسمية بالفايسبوك قائمتين اسميتين للمعنيين بالاتصال بها سواء من جرحى الثورة او من اولي الحق من شهداء الثورة.



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واوضح احمد جعفر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم ان المؤسسة، بصدد استكمال قاعدة البيانات الخاصة بجرحى الثورة وعددهم 634، وبأولي الحق من شهداء الثورة وعددهم 129، حسب القائمة الصادرة بالرائد الرسمي عدد 26 لسنة 2021.



وأكد ان الهدف ايضا من نشر القائمات الاسمية، هو الوصول الى المعنيين لاستكمال ملفاتهم وتمكينهم من حقوقهم بمفعول رجعي بتاريخ نوفمبر 2022، والتي ستكون سواء في شكل جرايات اوخدمات صحية ونقل الى جانب المنح الدراسية والسكن الاجتماعي وتوفيرمواطن شغل او بعث مشاريع..



وكانت مؤسسة فداء اعلنت في 14 جانفي الماضي، عن عدد من تدخلات المؤسسة لفائدة ضحايا الاعتداءات الإرهابية وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها خلال ال6 أشهر المنقضية، ومن ذلك تكريس حق الأولوية في السكن المدرسي والجامعي لفائدة أبناء شهداء الوطن وأبناء جرحى الثورة كما ان المؤسسة مكنت حوالي 400 تلميذ وطالب من ابناء شهداء وجرحى الثورة والعمليات الارهابية من منح دراسيّة تتراوح قيمتها الجملية السنوية ما بين 880 دينار و3300 دينار حسب المستوى الدّراسي



كما قامت اللجنة الطبية الخاصة بمؤسسة فداء بدراسة 201 ملف طبي لجرحى الثورة، وتوليها فحص 134 جريح وتحديد نسبة السقوط البدني المتعلقة ب 127 منهم، وإسناد جرايات لفائدة 41 جريح ثورة، ممّن استوفوا ملفاتهم، بعنوان شهري نوفمبر وديسمبر 2023 وتراوحت المبالغ المنزّلة بين 781د و 2812د ، وذلك بحسب نسب السقوط البدني المستمر المقدرة من قبل اللجنة الطبية المختصة وبحسب عدد الأبناء في الكفالة، وفقا لما ينص عليه المرسوم عدد 20 السنة 2022.



