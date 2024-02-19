توزر: حجز 240 كلغ من دقيق السميد من أجل الترفيع في الاسعار وتحرير 4 مخالفات خلال حملة مراقبة ليلية

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نفذت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بتوزر، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، امس الاحد، حملة ليلية لمراقبة عدد من محلات البيع بالتفصيل في معتمدية نفطة، أفضت الى حجز 240 كلغ من دقيق السميد، وذلك من أجل الترفيع في الأسعار وتحرير 4 مخالفات اقتصادية، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة رياض القاسمي صحفية "وات".

وذكر المصدر ذاته أن فريق المراقبة الاقتصادية عاين كذلك إخفاء كميات من الحليب نصف الدسم، وعدم عرضها لفائدة المستهلكين، وتم تبعا لذلك تحرير 04 مخالفات اقتصادية تعلقت بالبيع المشروط والامتناع عن البيع واخفاء بضاعة.

وتتنزل الحملة، وفق توضيح المصدر نفسه، في إطار التصدي للممارسات الاحتكارية والبيع المشروط وخاصة فرض مادة الياغورت أثناء بيع الحليب، لافتا الى أنه تكثفت خلال الشهر الجارى، حملات المراقبة المشتركة بالتنسيق مع أجهزة الامن والحرس الوطنيين والهيئة الجهوية للسلامة الغذائية شملت مختلف المعتمديات بكافة مسالك التوزيع.

وتم منذ بداية الشهر، تحرير أكثر من 65 مخالفة اقتصادية وحجز 650 كلغ من دقيق السميد وعدد من المنتجات الغذائية الأخرى، وذلك على إثر القيام ب750 عملية تفقد، على أن تتواصل هذه العمليات استعدادا لشهر رمضان، وتهدف خاصة الى ضمان التزويد.



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