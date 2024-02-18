إيواء 260 حالة إصابة بالبرنكيوليت لدى الرضع في أقسام الإنعاش منذ شهر أكتوبر 2023 والى حدود اليوم (رياض دغفوس)

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أفاد المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية ورئيس اللجنة العلمية للتلقيح وعضو اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، رياض دغفوس، في حوار خاص بـ(وات)، بأنه تمّ منذ شهر أكتوبر 2023 والى اليوم ايواء 260 حالة اصابة بالبرنكيوليت لدى الرضع(التهاب القصيبات الهوائية) في أقسام الانعاش.



وأضاف أنه تمّ كذلك ايواء معدل بين 60 الى 70 حالة اصابة بالبرنكيوليت بالمستشفيات في الشهر الواحد منذ شهر أكتوبر 2023 والى حدود اليوم.

وبيّن أن حالات الاصابة بالبرنكيوليت لدى الرضع ما زالت منتشرة وهو ما نلحظه في المستشفيات العمومية، موضحا ان 80 بالمائة من الرضع والمصابين هم اقل من 3 اشهر.



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وقال إن البرنكيوليت عرفت ذروتها في شهر ديسمبر من السنة المنقضية وبقيت على نفس النسق ولم تتراجع بصفة ملحوظة مما تسبب في حالات اكتظاظ في اقسام الانعاش والمستشفيات.

وذكر أن من بين الفيروسات التنفسية الاكثر انتشارا في تونس نجد النزلة في مرتبة اولى تليها البرنكيوليت لدى الرضع ثم النزلة الموسمية واخيرا كوفيد 19.

وحول انتشار فيروس النزلة والنزلة الموسمية، أوضح بأن تونس شهدت منذ سنتين تزايد الانتشار لهذه الفيروسات وهيمنتها مقابل الكوفيد 19 .

وفسّر ذلك بأن تونس عرفت منذ سنة 2020 اجراءات وقائية صارمة وبأن انتشار للكوفيد 19 ساهم في تراجع الفيروسات التنفسية ثم تراجعت الكورونا بفعل المناعة المكتسبة فوجدت هذه الفيروسات ارضية ملائمة للانتشار بسبب تراجع المناعة لعدم الاصابة بها (النزلة الموسمية) منذ فترة (لم يكون الاشخاص اجساما مضادة لمدة سنتين ضد الفيروسات التنفسية).