سفير رومانيا يؤكّد لدى لقائه برئيس البرلمان تعويل بلاده على تونس لمساندة توجّهها في علاقاتها مع بلدان شمال افريقيا

أكّد سفير جمهورية رومانيا بتونس فالنتين سيبريان مانتين لدى لقائه برئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، اليوم الجمعة ، تعويل رومانيا على تونس لمساندة توجّهها في علاقاتها مع بلدان شمال افريقيا، مشيرا إلى ما تكنّه جمهورية رومانيا من تقدير لتونس، وللتطوّرات السياسية التي تشهدها.



وأعرب السفير ، وفق بلاغ للبرلمان، عن أمله في أن يتواصل النجاح بما يعزز مكانة تونس وإشعاعها في محيطها الإقليمي والدولي، معبرا عن ارتياحه لنسق التعاون الثنائي، والعزم المشترك على دعمه عبر المساعي الدبلوماسية والاتصالات المباشرة





...



كما أكد الاستعداد لمواصلة التعاون الثنائي في مجال التعليم العالي وقبول الطلبة التونسيين في رومانيا، وحرص بلاده على تعزيز تعاونها مع تونس في المجال الاقتصادي والتجاري والسياحي، مشيرا إلى أهمية الجهود الرامية الى تحقيق هذه الأهداف وتذليل بعض الصعوبات ولاسيما عبر السعي الى إحداث خط جوّي مباشر بين تونس وبوخاريست بما يعزّز فرص الاستثمار ويحقق الأهداف المنشودة.



كما شدّد على أهمية الدبلوماسية البرلمانية في تطوير العلاقات وإثرائها على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، مبرزا رغبة رومانيا في دعم التعاون البرلماني مع تونس واعطائه دفعا جديدا خاصة بعد انهاء المسار الانتخابي الذي تخوضه رومانيا هذه السنة.



من جهته أبرز رئيس مجلس نواب الشعب متانة العلاقات التونسية الرومانية حيث يحتفل البَلَدان هذه السنة بالذكرى الستين لإقامتها، مؤكدا الرغبة في مزيد تطوير التعاون على الصعيد الاقتصادي والثقافي والاكاديمي.



وأعرب عن شكره لما تقدّمه رومانيا من دعم للطلبة التونسيين الدراسين في هذا البلد والرغبة في مواصلة التعاون في هذا المجال، مشيرا إلى استعداد مجلس نواب الشعب لمساندة كل المساعي الحكومية الرامية الى توطيد الصداقة والتعاون الثنائي وتذليل كل الصعوبات.

كما أبرز أهمية تكثيف اللقاءات بين البرلمانيين، وتبادل الزيارات والتجارب والخبرات البرلمانية، مشدّدا على ما يوليه مجلس نواب الشعب لهذا الجانب واستعداده لتجسيم هذه الأهداف.

واستعرض رئيس البرلمان التحوّلات السياسية في تونس وما شهدته من تطوّرات أفضت الى تدابير 25 جويلية 2021 مبرزا مساهمة البرلمان في بناء تونس الجديدة عبر ممارسة صلاحياته التشريعية والرقابية و تكريس مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات التي ضمنها دستور تونس الجديد.



كما أشار أيضا الى الخطوات المبذولة لاستكمال مكوّنات الوظيفة التشريعية عبر تنظيم الانتخابات المحلية التي تعد خطوة في إرساء المجلس الوطني للجهات والاقاليم ، مبيّنا ما توليه تونس من أهمية لعلاقاتها الخارجية خاصة وأن موقعها الجغرافي وما تتمتع به من مكانة ممتازة تؤهّلها للاضطلاع بدور فاعل في تعزيز التعاون الافريقي الأوروبي ودعم العلاقات على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.



على صعيد آخر تمّ التطرق الى تطوّرات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يتعرّض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة وأكّد الجانبان أهمية العمل المشترك ومضاعفة المساعي الداعمة للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

