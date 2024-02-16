الوكالة الكورية للتعاون الدولي تنظم ماجستيرا بعنوان سنة 2024-2025 في عدد من الجامعات الكورية

تنظّم الوكالة الكورية للتعاون الدولي ماجستيرا بعنوان سنة 2024-2025 في عدد من الجامعات الكورية وفي اختصاصات متنوعة من بينها الاقتصاد الاجتماعي والابتكار الرقمي، وذلك وفق بلاغ صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم أمس الخميس.



ويمكن للراغبين في الترشح، تعمير استمار الترشح وفق الأنموذج المنشور على موقع الوكالة الكورية للتعاون الدولي على شبكة الانترنات وإمضائها من قبل الرئيس المباشر وموافاة إدارة الموارد البشرية بالوزارة بها عبر التسلسل الإداري وإرسالها على البريد الالكتروني في أجل أقصاه يوم 23 فيفري 2024، على أن يتمّ اختيار المشاركين بعد إجراء فرز أولي بالملفات يشفع بمحادثات هاتفية.





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ويشترط في المترشحين عدم تجاوز سن الأربعين واتقان اللغة الانقليزية باعتبارها اللغة المعتمدة في الدراسة إضافة إلى عدم التمتع سابقا بمنحة دراسة من الحكومة الكورية.



وستتحمّل الحكومة الكورية كافة النفقات المتعلقة بالمشاركة في برامج الماجستير المنصوص عليها وتتمثل في الإقامة الكاملة والنقل الدولي ومنحة يومية، وفق ذات البلاغ.