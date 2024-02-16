إقالة كلينسمان مدرب كوريا الجنوبية

أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم اليوم الجمعة إنه أقال مدرب المنتخب الوطني الكوري يورجن كلينسمان من منصبه بعد خروج الفريق من الدور نصف النهائي في كأس آسيا وسط انتقادات لأسلوبه في إدارة شؤون الفريق.

وأوصت لجنة المنتخب الوطني وهي هيئة استشارية تابعة للاتحاد المحلي للعبة الشعبية بإقالة الالماني كلينسمان أمس الخميس بينما تحدث هوانجبو كوان المدير الفني للاتحاد عن وجود "أسباب كثيرة" تدعو للشك في قدرته على الاستمرار في قيادة الفريق.

وبعد خروج منتخب كوريا من قبل نهائي كأس آسيا بالهزيمة 2-صفر أمام نظيره الأردني دعا مشجعون وسياسيون لإقالة كلينسمان (59 عاما) بعد فشل الفريق في سعيه للفوز باللقب القاري للمرة الأولى منذ 64 عاما.

وسبق للمنتخب الكوري الفوز بكأس آسيا مرتين.



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وقبل إعلان الإقالة اليوم الجمعة عبر كلينسمان عن "امتنانه الخالص" للاعبي الفريق والطاقم الفني والجمهور من خلال إنستجرام.

وقال المدرب الألماني "شكرا جزيلا لكم على كل ما قدمتوه من دعم ووصولنا للدور قبل النهائي في كأس آسيا وعلى المسيرة الرائعة طوال آخر 12 شهرا التي لم نخسر خلالها في 13 مباراة متتالية قبل (الهزيمة) في نصف النهائي."