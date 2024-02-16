الرابطة 1 - تفادي النزول - تعيين حكام الجولة الثالثة

في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الثالثة من منافسات مجموعة تفادي النزول ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم. كل المقابلات تنطلق على الساعة الثانية بعد الزوال.



السبت 17 فيفري

في بنزرت



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النادي البنزرتي - اتحاد بنقردان - الحكم/ امير لوصيف

في تطاوين

اتحاد تطاوين - الاولمبي الباجي - الحكم / يسري بوعلي



الاحد 18 فيفري

في سليمان

مستقبل سليمان - قوافل قفصة - الحكم / اسامة بن اسحاق

في المتلوي

نجم المتلوي - مستقبل المرسى - الحكم / سيف ورتاني