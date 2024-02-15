جندوبة: إصابة 3 أشخاص أحدهم حالته خطيرة في حادث اصطدام سيارة بشاحنة في بوسالم

أسفر حادث مرور جدّ، اليوم الخميس، في الطريق الرابطة بين مدينة بوسالم وضيعة بدرونة بمعتمدية بوسالم من ولاية جندوبة، عن إصابة 4 أشخاص أحدهم حالته خطيرة، وفق ما أفاد به رئيس فرقة الحماية المدنية ببوسالم، شكري اليعقوبي. .



وأوضح المصدر ذاته في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّ صورة الحادث تتمثّل في اصطدام سيارة نقل ريفي بشاحنة عند المنعرج القريب من ضيعة بدرونة التابعة لديوان الأراضي الدولية على مستوى جسر وادي تيبار، مؤكدا أنّه نقل جميع المصابين الى المستشفى المحلي بوسالم.

ووفق أحد المرافقين لسائق الشاحنة، فإن الهروب من إحدى الحفر أدى الى عملية الاصطدام، خاصة في ظلّ انخفاض الرؤية التي يتسم بها المنعرج وغياب أية علامات دالّة به.



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يذكر ان ذات المنعرج تسبب في عديد الحوادث بعضها كان قاتلا، بما يستوجب التدخل لإعادة تهيئة الطريق الرابطة بين مدينة بوسالم ومنطقة سيدي إسماعيل من ولاية باجة ووضع العلامات المرورية، سيما وأنّها محل تشكيات متواصلة من قبل عدد من مستعملي الطريق وخاصة أصحاب وسائل النقل الريفي.



