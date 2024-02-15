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بطولة بينغالورو الهندية للتنس - تاهل معز الشرقي الى الدور ربع النهائي

Publié le Jeudi 15 Février 2024 - 19:20 قراءة: 0 د, 24 ث
      
تاهل لاعب التنس التونسي معز الشرقي المصنف 287 عالميا الى الدور ربع النهائي لبطولة بينغالورو الهندية التي تقام على ملاعب ذات ارضية صلبة بعد فوزه على الايطالي اينريكو دالا فالي المصنف 266 عالميا بنتيجة 2-صفر (6-2 و6-2) اليوم الخميس لحساب الدور ثمن النهائي.
وكان معز الشرقي ازاح في الدور السادس عشر لهذه البطولة المندرجة ضمن دورات التحدي الكرواتي دوجي اجدوكوفيتش المصنف 125 عالميا بنتيجة 2-صفر (6-2 و6-4).
وسيلاقي معز الشرقي في الدور ربع النهائي الايطالي ستيفانو نابوليتانو المصنف 240 عالميا.


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