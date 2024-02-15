الدورة 113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية : وزيرة التجارة تؤكد ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك ومزيد تفعيل آلياته

أكدت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب، خلال مشاركتها، الخميس، في الدورة 113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، المنعقدة بالقاهرة، على ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك ومزيد تفعيل آلياته في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية لمواجهة هذه التحديات.



واعتبرت بن رجب، أن العمل العربي المشترك، يشكل أولوية ثابتة لتونس التي تحرص على دعمه والارتقاء بدور مؤسسات ومنظمات جامعة الدول العربية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، مبرزة أهمية مزيد التنسيق والتشاور على المستوى الجماعي والثنائي للارتقاء بمعيشة المواطن العربي.





...



وذكّرت بن رجب، في هذا الصدد ، بالمبادرات التي تقدمت بها تونس في إطار مؤسسات العمل العربي المشترك، مؤكدة على حرص الجمهورية التونسية على تدعيم إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والمسائل المتعلقة بالتنمية الزراعية، وعلى رأسها البرنامج المستدام للأمن الغذائي العربي لزيادة مستويات الإنتاجية والإنتاج الزراعي من السلع الغذائية الأساسية، بما من شأنه مساعدة البلدان العربية على تطوير قدراتها على إنتاج غذائها وتجنب الأزمات.



كما بينت الوزيرة، في كلمتها أن العالم، يواجه العديد من التحديات المختلفة وخاصة الدول العربية نتيجة تداعيات جائحة كوفيد-19 والأزمات الدولية، أهمها ارتفاع التضخم العالمي ممّا أثّر على آفاق الاستقرار المالي والنموّ في البلدان العربية، وانخفاض النمو العالمي ودخول مئات الملايين من الأشخاص مرة أخرى في براثن الفقر المدقع خاصة في المنطقة العربية إلى جانب ارتفاع نسبة اللاجئين و النازحين، إضافة إلى تفاقم ضائقة الديون واتّساع الفجوة بين إمكانيات واحتياجات التمويل مما جعل المنطقة العربية عرضة أكثر لمخاطر انعدام الأمن الغذائي وتغير المناخ.



وأعربت بن رجب، عن تضامن تونس الثابت والدائم مع الشعب الفلسطيني، في ظل ما يتعرض له من عدوان غاشم منذ ما يزيد عن 5 أشهر.



والتقت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات،على هامش الاجتماع الوزاري، بالأمين العام لجامعة الدول العربية، كما كانت لها لقاءات ثنائية مع نظرائها من ليبيا ومصر وتم التطرق خلالها إلى مزيد تعزيز العلاقات التجارية و الاقتصادية .