سليانة: رفع أكثر من 81 ألف قنطار من الأمونيتر المخصّص للجهة منذ بداية الموسم الحالي

بلغت كميات الأمونيتر الموضوعة على ذمة فلاحي ولاية سليانة ، منذ بداية الموسم إلى غاية أمس الأربعاء، 86 ألف قنطار، رفعت منها 81 ألفا و600 قنطار وتبقى 4 آلاف و300 قنطار، حسب رئيس مكتب الزراعات الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية محمد طاهر عزوز.



وبيّن عزوز، في تصريح اليوم الخميس لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن نثر القسط الأول من مادة الأمونيتر شمل مساحة 144 ألفا و400 هكتار من مجموع 146 ألفا و600 هكتار، فيما شمل نثر القسط الثاني مساحة 36 ألفا و500 هكتار.





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وأوضح بخصوص العناية والمداواة ضد الأعشاب الطفيلية، أن المساحات التي تمت مداواتها بالجهة بلغت حوالي 36 ألف هكتار من مجموع 85 ألف هكتار مبرمجة، مشيرا إلى أن الأمطار التي هطلت في الفترة الأخيرة بكميات محترمة تراوحت بين 7 و24 مم، خلقت ظروفا مناخية ملائمة من أجل التدخل لمداواة الأعشاب الطفيلية ونثر القسط الثاني من الأمونيتر.

ووصف المسؤول الحالة العامة للنباتات بالحسنة بنسبة 80 بالمائة، وبنسبة 20 بالمائة متوسطة.